Blood Pressure High रहता है तो खाने में बढ़ा लें बस ये 3 चीजें, डॉक्टर ने बताया पूरे दिन नहीं बढ़ेगा BP

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आज के समय में बेहद आम हो गई है. गलत खानपान, तनाव और अनियमित लाइफस्टाइल इसकी बड़ी वजह हैं. अगर बीपी को समय पर कंट्रोल न किया जाए तो दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह गलत खानपान ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण बनने लगता है, ठीक उसी तरह सही खानपान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद भी कर सकता है. इसी कड़ी में मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में फायदेमंद कुछ खास चीजों का जिक्र किया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, हाई BP को प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम से भरपूर चीजों का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी है. मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बेहद असरदार मिनरल है. यह नसों को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को सही रखता है. मैग्नीशियम पाने के लिए आप अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, कद्दू के बीज और डार्क चॉकलेट शामिल कर सकते हैं. इनमें भी डार्क चॉकलेट सबसे ज्यादा फायदेमंद है. डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम के साथ-साथ नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो भी ब्लड वेसल्स को फैलाने में मदद करता है. इससे बीपी नेचुरल तरीके से कंट्रोल रहता है.

डॉक्टर बर्ग आगे बताते हैं कि मैग्नीशियम से अलग विटामिन D3 भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मददगार है. इसकी कमी होने पर शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिससे BP बढ़ सकता है. सूरज की रोशनी विटामिन D3 का प्राकृतिक स्रोत है. इसके अलावा आप फैटी फिश, अंडे की जर्दी, दूध, दही, पनीर, देसी घी और मक्खन का सेवन कर सकते हैं.

पोटैशियम भी हाई BP कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है. डॉक्टर बताते हैं, यह शरीर में सोडियम के असर को कम करता है और ब्लड प्रेशर को सामान्य स्तर पर लाने में मदद करता है. पोटैशियम के लिए केले, नारियल पानी, पालक, एवोकाडो और शकरकंद जैसी चीजों को डाइट में शामिल करें.

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है. मैग्नीशियम, विटामिन D3 और पोटैशियम को अपने खाने का हिस्सा बनाएं. खासकर डार्क चॉकलेट जैसे हेल्दी ऑप्शन को अपनाएं. इससे आपका BP नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रह सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.