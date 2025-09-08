यूरिक एसिड में कौन सा आटा खाना चाहिए? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया इस रोटी से पिघल जाएंगे प्यूरीन के पत्थर

Uric acid foods: आज के समय में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या बहुत आम हो गई है. यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो शरीर में प्यूरिन नाम के रसायन के टूटने पर बनता है. प्यूरिक कुछ खास फूड में पाया जाता है. आमतौर पर किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर कर शरीर से बाहर निकल देती हैं, लेकिन जब यह अधिक मात्रा में बनने लगता है या शरीर से ठीक तरह से बाहर नहीं निकलता है, तब यह खून में या हड्डियों के बीच में क्रिस्टल बनकर जमने लगता है. इससे हड्डियों के बीच में गैप बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन और गाउट जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

हालांकि, एक राहत की बात यह है कि जिस तरह गलत खानपान यूरिक एसिड को बढ़ाता है, ठीक उसी तरह कुछ खास चीजों का सेवन इसे नेचुरल तरीके से कम करने और शरीर से बाहर निकालने में असर भी दिखा सकता है. हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने यूरिक एसिड को कम करने वाले 5 ऐसे ही खास फूड के बारे में बताया है. आइए जानते हैं ये फूड कौन से हैं-

नंबर 1- जौ

डॉक्टर बताते हैं, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो गेहूं की जगह जौ का आटा खाना ज्यादा फायदेमंद है. जौ के आटे में फाइबर और मिनरल्स ज्यादा होते हैं और यह शरीर को हल्का रखता है. इससे प्यूरिन का लेवल कंट्रोल होता है और यूरिक एसिड प्राकृतिक तरीके से कम होने लगता है. ऐसे में आप रोज जौ की रोटी खा सकते हैं. इसके अलावा जौ का दलिया, जौ का सत्तू और जौ का पानी भी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

लौकी एक ठंडी और हल्की सब्जी है. यह शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है. रोज सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से यूरिक एसिड का स्तर कम हो सकता है.

खीरे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, साथ ही इसमें फाइबर भी होता है. यह शरीर को ठंडक देता है और किडनी को साफ रखने में मदद करता है. डॉक्टर बताते हैं, यूरिक एसिड की समस्या में खीरे का सलाद जरूर खाएं.

डॉक्टर जैदी यूरिक एसिड बढ़ने पर विटामिन सी से भरपूर फल खाने की सलाह देते हैं. कई रिसर्च में भी विटामिन सी को हाई यूरिक एसिड कम करने में असरदार माना गया है. इसके लिए आप संतरा, अमरूद, किवी जैसे फल खा सकते हैं.

नंबर 5- पानी



इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, पानी सबसे जरूरी है. रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीने से शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकलने में आसानी होती है और किडनी स्वस्थ रहती है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक, ये पांचों चीजें शरीर को हल्का और डिटॉक्सिफाई करेंगी, जिससे यूरिक एसिड प्राकृतिक रूप से कम होगा. सही खानपान और नियमित दिनचर्या अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.