कोलकाता में रिकॉर्ड बारिश... सड़क पर नावें चलीं, मेट्रो-ट्रेन और फ्लाइट पर असर

Kolkata Rain : सड़कों पर नाव चल रही हें, कई इलाके पानी में डूब गए हैं... रिकॉर्ड बारिश के बार कोलकाता के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. पश्चिम बंगाल में कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया और यातायात ठप हो गया. आधी रात के बाद शुरू हुई बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और कोलकाता में कई घरों एवं आवासीय परिसरों में पानी घुस गया. रात भर हुई लगातार बारिश के कारण कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रेल, मेट्रो और हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है. भारी बारिश के कारण हुए हादसों में अब तक कोलकाता में 5 लोगों की मौत हो चुकी है.

बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार

रात भर हुई लगातार बारिश के कारण कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रेल, मेट्रो और हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है. लगातार बारिश के कारण सियालदह स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर पानी जमा हो गया है. इस वजह से सुबह से ही ट्रेन सेवाएं बाधित हैं. लाइन पर पानी जमा होने के कारण चक्ररेल की अप और डाउन लाइन की सेवाएं फिलहाल बंद हैं. सियालदह दक्षिण शाखा पर ट्रेन सेवाएं बंद हैं. इसी तरह, हावड़ा डिवीजन के यात्रियों को भी परेशानी हो रही है.

कोलकाता की लाइफलाइन मेट्रो भी थमी

कोलकाता में मेट्रो सेवाएं भी बाधित हुई हैं. मेट्रो लाइन पर पानी जमा हो गया है. कोलकाता की लाइफलाइन मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से बाधित हुई हैं. रात भर हुई भारी बारिश के कारण, महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोबर स्टेशन के बीच जलभराव हो गया है. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शहीद खुदीराम से मैदान स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं. दक्षिणेश्वर और मैदान स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवाएं कम संख्या में चलाई जा रही हैं. पानी को पंप लगाकर बाहर निकाला जा रहा है. मेट्रो रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी समस्या का समाधान करने के लिए मौके पर जुटे हुए हैं.

कोलकाता के लिए IMD का अलर्ट

मौसम विभाग की भविष्‍यवाणी ने कोलकाता के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. IMD की मानें तो कोलकाता शहर में और अधिक बारिश होने का अनुमान है. बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अनुसार, शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता ज्यादा रही. गरिया कामदहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि जोधपुर पार्क में 285 मिमी बारिश दर्ज की गई. कालीघाट में 280 मिमी, तोपसिया में 275 मिमी, बल्लीगंज में 264 मिमी, जबकि उत्तरी कोलकाता के थंटानिया में 195 मिमी बारिश हुई.

क्‍यों रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पानी-पानी हुआ कोलकाता?

आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरपूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. विभाग ने कहा कि बुधवार तक दक्षिण बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. उसने कहा कि 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है.

