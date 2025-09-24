LIVE: बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरा दमखम झोंक दिया है. पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होनी है. बैठक को लेकर कांग्रेसी बहुत उत्साहित हैं. काग्रेस दफ्तर सदाक़त आश्रम पूरी तरह से सज चुका है. इस बार राहुल गांधी के एजेंडे पर अति पिछड़ा जाति है. बैठक में ‘‘वोट चोरी'' और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ सहित राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. वहीं कोलकाता में भारी बारिश से बुरा हाल है. दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटे शहर ने सोमवार सुबह से मंगलवार तक बारिश की इतनी मार झेली कि रिकॉर्ड बन गया. बारिश की घटनाओं में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. सड़क से लेकर रेलवे यार्ड तक पानी-पानी हो गया है. नवरात्रि चल रहे हैं. कोलकाता की फेमस दुर्गा पूजा का मजा बारिश ने किरकिरा कर दिया है. IMD के अनुमान के मुताबिक कोलकाता के लोगों को 26 सितंबर तक बहुत भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी ताइवान तूफान के दौरान बैरियर झील में उफान आने से 14 लोगों की मौत हो गई है. जानें देश-दुनिया का हर अपडेट.

