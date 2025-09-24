LIVE: बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरा दमखम झोंक दिया है. पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होनी है. बैठक को लेकर कांग्रेसी बहुत उत्साहित हैं. काग्रेस दफ्तर सदाक़त आश्रम पूरी तरह से सज चुका है. इस बार राहुल गांधी के एजेंडे पर अति पिछड़ा जाति है. बैठक में ‘‘वोट चोरी'' और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ सहित राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. वहीं कोलकाता में भारी बारिश से बुरा हाल है. दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटे शहर ने सोमवार सुबह से मंगलवार तक बारिश की इतनी मार झेली कि रिकॉर्ड बन गया. बारिश की घटनाओं में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. सड़क से लेकर रेलवे यार्ड तक पानी-पानी हो गया है. नवरात्रि चल रहे हैं. कोलकाता की फेमस दुर्गा पूजा का मजा बारिश ने किरकिरा कर दिया है. IMD के अनुमान के मुताबिक कोलकाता के लोगों को 26 सितंबर तक बहुत भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी ताइवान तूफान के दौरान बैरियर झील में उफान आने से 14 लोगों की मौत हो गई है. जानें देश-दुनिया का हर अपडेट.
उत्तरकाशी: गंगोत्री हाईवे पर टेम्पो वाहन में लगी आग
उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित लाटा मल्ला के पास एक महिंद्रा टेम्पो वाहन में आग लग गई. सड़क पर वाहन धू धू कर जलने लगा. यह घटना सुबह करीब 4:45 बजे हुई. आग लगने की वजह से टेंपो जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि वाहन में कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
महाराष्ट्र: बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों के साथ सड़कों पर उतरे जालना के किसान
महाराष्ट्र के जालना में बाढ़ प्रभावित किसान का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वह बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों के साथ सड़कों पर उतरे और पूर्ण ऋण माफी और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. उनका यह विरोध प्रदर्शन जालना के अंबाड़ तहसील कार्यालय तक पहुंचा.
कोलकाता में बारिश से अब तक 10 लोगों की मौत
कोलकाता में भीषण बारिश से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. निचले इलाकों में पानी भर गया है. कई इलाकों में पानी भरने की वह से ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है. ट्रेन और मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ा है.
कोलकाता में हर जगह भरा बारिश का पानी
दिल्ली से बारिश का दौर खत्म हो गया है. गुरुवार तक मॉनसून की वापसी हो सकती है. एक बार फिर से गर्मी का दौर वापस आ गया है. लेकिन कोलकाता का हाल बहुत ही बुरा है. सड़क से लेकर रेलवे यार्ड तक हर जगह पानी भर गया है.
भारत-पाक के बीच सीजफायर से खुश हैं-तुर्की
तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में आम बहस में अपने संबोधन में कहा, "दक्षिण एशिया में, हम शांति और स्थिरता को बचाए रखने को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं. हम पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफयार से खुश हैं."