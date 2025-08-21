ये है दुनिया का सबसे पुराना कंडोम, कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप

World's Oldest Condom Price: क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना कंडोम कब बना, किस चीज से तैयार हुआ और इसकी कीमत कितनी थी. अगर नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे उस कंडोम की कहानी, जो करीब 200 साल पुराना है, हाथों से बनाया गया था और इसे खरीदने (Expensive Condom History) के लिए आपको दुबई के फाइव स्टार होटल में कई दिनों के चार्ज के बराबर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. यह कंडोम सिर्फ एक ऐतिहासिक चीज नहीं बल्कि उस समय की तकनीक, कला और सामाजिक सोच को भी बताता है. आइए जानते हैं इस कंडोम के बारें में सबकुछ...

कंडोम क्या होता है और किस काम में आता है

आज कंडोम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, खासकर एडल्ट कपल्स में इसकी डिमांड बढ़ी है. लोग इसे अनचाही प्रेग्नेंसी और सेक्सुअल हेल्थ रिस्क से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि लड़कियां इस मामले में लड़कों से आगे हैं और किसी भी तरह के रिस्क से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं. मार्केट में कई तरह के कंडोम उपलब्ध हैं और उनकी कीमत उनकी क्वालिटी, ब्रांड और तकनीक पर निर्भर करती है.

दुनिया का सबसे पुराना कंडोम कब बना (Oldest Condoms)

दुनिया का सबसे महंगा कंडोम करीब 200 साल पुराना है और इसे भेड़ की आंत से बनाया गया था. कुछ समय पहले ही में स्पेन में इसकी नीलामी हुई, जिसमें इसे करीब 90,000 रुपए में बेचा गया. यह इतना अनोखा था कि इसका कोई नाम तक नहीं रखा गया. अगर आप इस तरह के पांच कंडोम खरीदना चाहें, तो उनकी कीमत दुबई के फाइव स्टार अरमानी होटल में पांच रात रुकने के बराबर हो जाएगी, जहां एक रात की शुरुआती कीमत करीब 38,000 से 40,000 रुपए है.

फ्रांस में खोज और निर्माण

इस ऐतिहासिक कंडोम की खोज फ्रांस में हुई थी और इसे हाथों से बनाया गया. इसकी लंबाई लगभग 19 सेंटीमीटर यानी 7 इंच थी. 18वीं सदी में भेड़, सूअर, बछड़े और बकरियों की आंत से बने ऐसे कंडोम बेहद दुर्लभ थे. तब लोगों को गर्भनिरोधक सुविधाओं (Contraceptive Facilities) की इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये कंडोम अपने आप में ही बेहद अनोखे और अहम माने जाते थे. नीलामी में इसे एक एम्स्टर्डम का खरीदार खरीदा था.

आज का सबसे महंगा कंडोम (Most Expensive Condoms)

अगर आज की मार्केट की बात करें, तो सबसे महंगा कंडोम स्काईन सुप्रीम फील कंडोम (SKYN Supreme Feel Condoms) है. इसके 10 पीस की कीमत करीब 100 डॉलर यानी 8,300 रुपए है. यह मॉर्डन कंडोम अपनी हाई क्वालिटी, सेफ्टी और कंफर्टेबल एक्सपीरिएंस की वजह से महंगा है.

