UP Lekhpal Bharti: यूपी में लेखपाल की बंपर भर्ती का ऐलान, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कितनी होगी सैलरी

UP Lekhpal Vacancy 2025: प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 में बैठने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्गों के लिए भी सैकड़ों पद रखे गए हैं. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

यूपी लेखपाल भर्ती

UP Lekhpal Bharti: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल की बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे उन युवाओं को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे वक्त से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे. यूपी में लेखपाल के कुल 7,994 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए योग्यता और बाकी जानकारी भी नोटिफिकेशन में दी गई है. आइए जानते हैं कि कब से इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं और कैसे अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. 

कब शुरू होंगे आवेदन?

यूपी में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 29 दिसंबर से किए जा सकते हैं. उम्मीदवार 28 जनवरी तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जा सकते हैं. यहां भर्ती से जुड़ी बाकी तमाम तरह की जानकारी भी मिलेगी. आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा गया है और आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. 

कैसे होंगे शॉर्टलिस्ट?

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 में बैठने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. PET के स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों के शून्य या फिर नेगेटिव मार्क्स होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा. इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जिन अभ्यर्थियों ने NCC का ग्रेड B सर्टिफिकेट लिया है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा. 

कितने पद हैं आरक्षित?

कुल 7,994 पदों में से 4165 पद जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं, यानी ये पद आरक्षित नहीं होंगे. इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 1446 पद, अनुसूचित जनजाति के 150, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1441 और 792 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षित रखे गए हैं.  भर्ती परीक्षा के लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, वहीं आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है. 

कितनी मिलती है सैलरी?

लेखपाल एक सरकारी अधिकारी होता है, जिसका काम अपने ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों की पूरी जानकारी रखना होता है. लेखपाल की बेसिक सैलरी करीब 21700 रुपये होती है. इसके अलावा तमाम भत्ते मिलाकर ये 40 से 69,100 तक जाती है.  

UP Lekhpal Bharti, UP Lekhpal Jobs, UP Lekhpal Recruitment 2026, UP Lekhpal Vacancy
