भारत में सबसे ज्यादा कहां बिकते हैं कंडोम? इस राज्य का नाम है सबसे आगे

हाल ही के सालों में लोगों के अंदर कंडोम को लेकर जागरूकता फैली है और यही कारण है कि इसका बाजार तेजी से बढ़ रहा है. एक रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक 2024 से 2035 के बीच एशियाई कंडोम मार्केट में औसतन 3% सालाना ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी. यानी आनेवाले दशक में यह बाजार और बढ़ने वाला है.

एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल भारत में औसतन 33.07 करोड़ कंडोम खरीदे जाते हैं.

भारत में महाराष्ट्र के दादरा और नगर हवेली में सबसे ज्यादा कंडोम बिकती हैं. जबकि इस सूची में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है. दरअसल कुछ साल पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य विभाग की ओर से (2021-22) एक सर्वे किया गया था. इस सर्वे में पाया गया कि दादरा नगर हवेली में सबसे ज्यादा कंडोम बिकती है. इस सूची में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा. सर्वे में पाया गया है कि मेट्रो राज्यों में कंडोम को अधिक डिमांड है. साथ ही ग्रामीण भारत में भी इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा है. सर्वे में पाया गया था कि दारदा नागर हवेली ने 10 हजार कपल्स में से 993 ने कंडोम का इस्तेमाल किया था. जबकि आंध्र प्रदेश में 10 हजार में से 978 लोगों ने कंडोम का इस्तेमाल किया. हर साल भारत में औसतन 33.07 करोड़ कंडोम खरीदे जाते हैं.     

एशिया में किस देश में बिकती है सबसे ज्यादा कंडोम

एक रिपोर्ट के अनुसार, कंडोम की बिक्री के मामले में एशिया में चीन सबसे आगे है. चीन करीब 5.8 अरब यूनिट्स के साथ एशिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. जबकि भारत दूसरा और तुर्की तीसरे नंबर पर है.

