नहाने वाले जग को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं जवाब

Bathing Mug Hindi Name: हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनके असली हिंदी नाम अक्सर हमें पता ही नहीं होते हैं. नहाने के समय इस्तेमाल होने वाला जग भी उन्हीं चीजों में से एक है. आमतौर पर लोग इसे मग, बाल्टी का छोटा मग या फिर प्लास्टिक का मग कहकर बुलाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नहाने वाले जग को हिंदी में क्या कहा जाता है. हैरानी की बात ये है कि ज्यादातर लोग इसका सही नाम नहीं जानते हैं. भाषा के बदलते चलन और अंग्रेजी शब्दों की आदत के कारण हम अपनी रोज की चीजों के असली हिंदी नाम भूलते जा रहे हैं. यही वजह है कि जब ऐसे सवाल सामने आते हैं तो लोग चौंक जाते हैं और दिलचस्पी भी दिखाते हैं.

नहाने के जग को हिंदी में क्या कहते हैं (Hindi Word For Bathing Mug)

नहाने में इस्तेमाल होने वाले इस जग को हिंदी में लोटा या जलपात्र कहा जाता है. हालांकि लोटा शब्द का इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर होता है. जलपात्र एक शुद्ध हिंदी शब्द है, जिसका मतलब पानी रखने का बर्तन होता है. पुराने समय में नहाने और पूजा दोनों कामों में धातु के लोटे का इस्तेमाल किया जाता था. समय के साथ इसका रूप बदला और अब ये प्लास्टिक और स्टील में मिलने लगा है.

लोटा और जग में क्या फर्क है (Difference Between Lota And Mug)

असल में लोटा पारंपरिक शब्द है, जबकि मग अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है. लोटा आमतौर पर गोल और नीचे से चौड़ा होता है. मग में हैंडल होता है और ये नई डिजाइन में मिलता है. काम दोनों का एक ही है, लेकिन नाम और पहचान अलग है. यही फर्क लोगों को भ्रम में डाल देता है. लोटा अक्सर स्टील या तांबे का होता है, वहीं जग प्लास्टिक के भी होते हैं.

रोजमर्रा में क्यों भूल गए हिंदी नाम

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम आसान और प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं. स्कूल, टीवी और सोशल मीडिया ने अंग्रेजी शब्दों को ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है. इसी वजह से जलपात्र जैसे शब्द सुनने में अटपटे लगने लगे हैं. आज लोगों की जुबान पर मग या बाथिंग मग तो है लेकिन कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने लोटा शब्द शायद पहले कभी सुना ही नहीं होगा.