पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता होगा इसका जवाब

Police Called In Hindi: आपने पुलिस को कई बार देखा होगा और इस शब्द का इस्तेमाल भी काफी बार किया होगा, लेकिन पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये शायद ही आप जानते होंगे.

पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है

Police Called In Hindi: रोज इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर शब्दों का अंग्रेजी या हिंदी मतलब हमें मालूम होता है, कोई भी जब इन्हें लेकर सवाल पूछता है तो तुरंत जवाब आता है. हालांकि कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जिनका इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, लेकिन उनका मतलब पता नहीं होता है. ऐसा ही एक शब्द पुलिस भी है, जो आपके मुंह से कई बार निकला होगा. क्या आप जानते हैं कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब काफी कम लोगों को पता होगा. इसका कारण है कि हम सभी बचपन से ही पुलिस को पुलिस के नाम से ही जानते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा या हिंदी नाम कभी कोई नहीं लेता है. 

लोगों को नहीं पता है जवाब

अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को पुलिस का हिंदी नाम पता नहीं है. दरअसल इसे लेकर इंस्टाग्राम पर कई वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिनमें जब कोई कंटेंट क्रिएटर लोगों से यही सवाल पूछता है तो किसी को भी इसका सही जवाब पता नहीं होता है. अब अगर आप भी पुलिस का हिंदी मतलब नहीं जानते हैं तो आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा. 

पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं?

पुलिस एक अंग्रेजी शब्द है, भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में यही नाम प्रचलन में है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक पुलिस लैटिन भाषा के शब्द Politia से लिया गया है, इसका मतलब राज्य का प्रशासन होता है. कुछ देशों में आज भी इसे  Politia ही लिखा जाता है. अब सवाल है कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है. कानून की पुरानी किताबों में पुलिस को 'राजकीय जन रक्षक' के नाम से जाना जाता था. इसे आरक्षक या फिर नगर रक्षक भी कहा जाता है. 

कैसे बनी पुलिस की व्यवस्था?

पुलिस की व्यवस्था आधुनिकता के साथ आई, पहले राजा महाराजाओं के दौर में अंग रक्षक या फिर सैनिक हुआ करते थे. इसके बाद धीरे-धीरे ये व्यवस्था खत्म हुई और एक अलग सिस्टम तैयार हुआ. माना जाता है कि 1829 में ब्रिटेन में पहली बार लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस बनाई गई, जिसके बाद दूसरे देशों ने ऐसी व्यवस्था तैयार की. 

