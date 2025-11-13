विज्ञापन
Delhi Blast: अंसार गजवत-उल-हिंद क्या है? जिससे जुड़ रहा आतंक के डॉक्टरों का नाम

Ansar Ghazwat-Ul-Hind: दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टरों का लिंक अंसार गजवत-उल-हिंद के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो इसी मॉड्यूल का हिस्सा थे.

अंसार गजवत-उल-हिंद क्या है

Ansar Ghazwat-Ul-Hind: दिल्ली बम धमाके के बाद अब एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. देशभर से आतंकियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और छापेमारी लगातार जारी है. बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए डॉक्टर आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े हुए थे. ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये नया आतंकी संगठन कौन सा है और इसे किसने शुरू किया था. आइए जानते हैं कि अंसार गजवत-उल-हिंद क्या है और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है. 

अंसार गजवत-उल-हिंद क्या है?

अंसार गजवत-उल-हिंद कश्मीर में काम करने वाला एक आतंकी संगठन है, 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर जाकिर रशीद उर्फ जाकिर मूसा ने इसे शुरू किया था. इसके बाद इस संगठन में कई लोगों की भर्तियां हुईं. हालांकि दो साल बाद 2019 में भारतीय सेना ने जाकिर मूसा को मौत के घाट उतार दिया. इसके अलावा इससे जुड़े कुछ और आतंकियों को भी ढेर किया गया. कमांडरों के मारे जाने के बाद ये संगठन कमजोर हो गया और इससे जुड़े लोग एक्टिव नहीं दिखे. 2021 के बाद से माना जा रहा था कि ये संगठन कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो चुका है. 

नवंबर में हुआ एक्टिव 

कई साल बाद नवंबर 2025 में अंसार गजवत-उल-हिंद एक बार फिर एक्टिव हुआ और कश्मीर में इसके एक मॉड्यूल को पकड़ा गया. हालांकि इसके मंसूबों का पहले पता नहीं लग पाया. फरीदाबाद में जरूर विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए, लेकिन इनमें से एक आतंकी ने दिल्ली के लाल किले पर आकर ब्लास्ट कर दिया. इस धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं. 

कई संदिग्ध डॉक्टर गिरफ्तार

दिल्ली बम धमाके के बाद से अब तक फरीदाबाद, कश्मीर और बाकी जगहों से 8 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं. जिनमें सहारनपुर से अनंतनाग के डॉ. आदिल अहमद, फरीदाबाद से डॉ. मुजम्मिल शकील अहमद और डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी भी शामिल है. इसके अलावा लखनऊ से डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज को भी गिरफ्तार किया गया. जम्मू-कश्मीर से डॉ. सज्जाद और इन डॉक्टरों का ब्रेनवॉश करने वाला इमाम इरफान अहमद भी पुलिस की गिरफ्त में है. 

