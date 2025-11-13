लाल किले पर दिखी कश्मीर की 'लेडी सिंघम', महिला IPS ने कई आतंकियों का किया है खात्मा

IPS Shahida Parveen Ganguly: दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले की जांच अब देश के टॉप पुलिस अधिकारियों के हाथों में है. NIA के अलावा कई आईपीएस अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है. इनमें एक नाम ऐसा है, जिन्हें लेडी सिंघम कहा जाता है और कश्मीर में आतंकवादी उनके नाम से भी घबराते हैं. ब्लास्ट के बाद आईपीएस अधिकारी शाहिदा परवीन गांगुली को लाल किले पर उस जगह देखा गया, जहां कार में धमाका हुआ था.

तेज तर्रार महिला अफसर

शाहिदा परवीन गांगुली को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है. वो खुद कश्मीर की हैं और वहां बतौर पुलिस अफसर उन्होंने कई साल नौकरी भी की. इस दौरान उनके हत्थे कई खतरनाक आतंकी चढ़े और ज्यादातर को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया. शाहिदा परवीन का जन्म कश्मीर के पुंछ में हुआ था. बचपन में ही पिता को खोने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी. इसके बाद उन्होंने पुंछ डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर कई छोटी नौकरियां कीं.

पुलिस में ऐसे हुईं भर्ती

शाहिदा परवीन ने जब पुलिस की एक वेकेंसी देखी तो उन्होंने किसी को बिना बताए आवेदन कर दिया और फिर तैयारी करने लगीं. इसमें उनकी मां ने उनका खूब साथ दिया. इसके बाद उन्हें चुन लिया गया और वो पुलिस अधिकारी बन गईं. शाहिदा बचपन से ही काफी निडर थीं, यही वजह है कि पुलिस में आने के बाद उन्होंने कई ऐसे काम किए, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया.

शाहिदा परवीन कहती हैं कि डर नाम की कुछ चीज नहीं होती है. जब बच्चों को बड़ा करते हैं तो उन्हें ये मत बताइए कि तुम कमजोर हो, उन्हें हौसला दीजिए.

आतंकियों का किया सफाया

शाहिदा परवीन ने कश्मीर में रहते हुए करीब 300 से ज्यादा एनकउंटर किए, इसमें कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया. स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की कमांडो रहते हुए उन्होंने ये काम किया. इसके बाद उन्हें कश्मीर में एसीपी बनाया गया और फिर आतंकियों के लिए शाहिदा परवीन एक बुरे सपने की तरह थीं. तमाम ऑपरेशन और एनकाउंटर के बाद उन्हें आतंकियों की हर मूवमेंट और प्लान की भनक पहले ही लग जाती थी. यही वजह है कि उन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी लोग जानते हैं.

दिल्ली ब्लास्ट में अहम रोल

शाहिदा परवीन गांगुली के अनुभव और आतंकवादियों को लेकर उनकी शानदार रणनीति को देखते हुए अब दिल्ली बम धमाके के मामले में भी उन्हें जिम्मेदारी मिली है. वो इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों की टीम में शामिल हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पुलिस के साथ सादे कपड़ों में लाल किले पर दिख रही हैं.