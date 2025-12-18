G RAM G Full Form: क्या है 'जी राम जी' बिल का फुल फॉर्म? जिसने ली मनरेगा की जगह- जानें सब कुछ

G RAM G Full Form: G RAM G Bill इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोकसभा में पेश किए गए इस नए ग्रामीण रोजगार कानून ने न सिर्फ हंगामा खड़ा किया, बल्कि दो दशक पुराने मनरेगा (MGNREGA) को बदलने का प्रस्ताव देकर एक बड़ा बदलाव भी सुझाया है. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर G RAM G का फुल फॉर्म क्या है और यह नया कानून क्या बदलाव लेकर आएगा? आइए इसे समझते हैं...

नया ग्रामीण रोजगार कानून क्या है?

लोकसभा में पेश किए गए इस बिल का नाम विकासशील भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 है. यह बिल मनरेगा की जगह एक नया ढांचा लाने की कोशिश करता है, जो ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विज़न से जोड़ता है. इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को तेज़, आधुनिक और टिकाऊ बनाना है.

VB-G RAM G क्या है?

यह नया कानून मनरेगा की तरह रोजगार गारंटी देता है, लेकिन इसमें कुछ बड़े बदलाव शामिल हैं. सरकार के अनुसार, इस कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की गारंटी दी जाएगी. मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी. यह रोजगार उन परिवारों को मिलेगा जिनके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल के काम करने के लिए तैयार हों.

ये भी पढ़ें- हिमालय की गोद में बढ़ रहा प्रदूषण! क्या दिल्ली-एनसीआर बन जाएगा उत्तराखंड?

कानून का मुख्य उद्देश्य

VB-G RAM G का मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी है. इसके लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर काम होगा.

पानी से जुड़े कार्य, ताकि जल सुरक्षा बढ़े

कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें, पुल, सामुदायिक भवन

रोजगार और आजीविका से जुड़े ढांचे, जैसे कृषि सहायता

खराब मौसम से निपटने वाले कार्य, ताकि प्राकृतिक आपदाओं का असर कम हो

इन सभी कार्यों से बनने वाले एसेट्स को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास का एकीकृत मॉडल तैयार होगा.

G RAM G का फुल फॉर्म क्या है?

लोगों में सबसे ज्यादा जिज्ञासा इसी बात को लेकर है कि G RAM G का मतलब क्या है. इसका पूरा नाम Vikasit Bharat Guarantor for Rozgar and Aajeevika Mission Grameen है.

इसे आसान रूप में ऐसे समझें...

V – विकसित

B – भारत

G – गारंटर फॉर

R – रोजगार एंड

A – आजीविका

M – मिशन

G – ग्रामीण

ये भी पढ़ें- 5 लाख हादसे, युद्ध से ज्यादा सड़कों पर मर रहे...रोड एक्सिडेंट से मौतों पर संसद में गडकरी का छलक गया दर्द