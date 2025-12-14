अमेरिका में नहीं रख सकते अपने बच्चों के ये नाम, वरना हो जाएगी दिक्कत

U.S की जिंदगी को आम तौर पर दुनिया में सबसे अच्छी ज़िंदगी में से एक माना जाता है. क्योंकि वहां पर लोगों को अपने तरह की जीने की आजादी है. लोगों के पास जीवन जीने के लिए पैसे हैं. लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएस में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिसे अपने बच्चों को रखना मना हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, आखिर नाम रखने पर बैन क्यों है? चलिए जानते हैं वो नाम जो US में बैन है और क्यों.

जीसस क्राइस्ट नाम नहीं रख सकते हैं

ईसाई धर्म में एक खास व्यक्ति का नाम है और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उनका बहुत सम्मान किया जाता है. इसके धार्मिक महत्व की वजह से, बच्चे का नाम जीसस क्राइस्ट रखने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इससे किसी को बुरा लग सकता है या इसे किसी तरह से धर्म का अपमान भी माना जा सकता है.

किसी बड़े स्टेटस का नाम

मैजेस्टी नाम से शाही या ऑफिशियल रैंक जैसा ही मजबूत टाइटल और अथॉरिटी वाला जुड़ाव जुड़ा हुआ है. क्योंकि यह किसी पर्सनल नाम के बजाय ऊंचे स्टेटस का एहसास कराता है, इसलिए कई अमेरिकी राज्य बर्थ रजिस्ट्रेशन के दौरान इसके इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं . अधिकारियों का मकसद कन्फ्यूजन को रोकना, यह पक्का करना है कि नाम कानूनी स्टैंडर्ड के हिसाब से हों, और टाइटल को पहले नाम के तौर पर इस्तेमाल होने से रोकना है.

किंग की तरह, क्वीन नाम का मतलब भी अधिकार वाली पोजीशन या ऑफिशियल टाइटल हो सकता है. ऐसे नाम आमतौर पर नहीं लिए जाते क्योंकि उनसे कन्फ्यूजन हो सकता है या ऐसा लग सकता है कि कोई टाइटल है. आपको हमेशा अपने बच्चे का नाम क्वीन जैसा टाइटल रखने के बजाय कोई पर्सनल और मतलब वाला नाम रखना चाहिए.

इन वजहों से कुछ नाम रखने पर है बैन

इसे ऐसे समझे जैसे, कई U.S. राज्यों में ऐसे नाम रखने पर रोक है जिनमें कोई शाही या ऑफिशियल टाइटल हो. जैसे पहला नाम “किंग” क्योंकि यह किसी पर्सनल नाम के बजाय रैंक या स्टेटस का टाइटल बताता है. न्यू जर्सी और टेक्सास जैसे राज्यों में ऐसे खास नियम हैं जो ऐसे नामों पर रोक लगाते हैं जिनसे किसी भी तरह का टाइटल, पोजीशन या ऑफिशियल स्टेटस पता चलता हो.

ऐसे नाम जो किसी खास या आइकॉनिक पहचान को दिखाते हैं, जैसे कि सांता क्लॉज, जो एक मशहूर हस्ती हैं, कानूनी रिकॉर्ड में कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं और बच्चे को जिंदगी भर मजाक बना सकते हैं. इन कारणों की वजह से, फ्लोरिडा, कैलिफ़ोर्निया, न्यू जर्सी और दूसरे राज्यों ने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए इस नाम के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है.

अपने बच्चे का नाम III रखने से जिंदगी भर कन्फ्यूजन हो सकता है. क्योंकि यह असली नाम न होकर रोमन नंबर है, इसलिए सिर्फ नंबर इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर इजाजत नहीं है. नंबर कोई वैलिड पर्सनल नाम नहीं बनाते, इसीलिए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के दौरान ऐसी एंट्री रिजेक्ट कर दी जाती हैं.

