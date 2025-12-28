Namkaran: अपने बच्चे को दें यूनिक और मॉर्डन नाम, ये रही 'D' अक्षर से शुरू होने वाले नामों की लिस्ट

Baby Names Starting With Letter D: बच्चे को एक प्यारा सा नाम देना माता-पिता के लिए सबसे खुशी और जिम्मेदारी भरा काम होता है. हर पेरेंट चाहता है कि उनके बेबी का नाम यूनिक और अर्थपूर्ण हो. शास्त्रों के अनुसार भी नाम का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में अगर आप अपने लाडले या लाडली के लिए 'D' अक्षर से कोई ऐसा नाम तलाश रहे हैं जो सुनने में मोर्डन हो, बोलने में आसान हो और जिसका अर्थ भी बेहद खास हो तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए 'D' अक्षर से शुरू होने वाली नामों की लिस्ट लेकर आए हैं जो आपके बच्चे की पहचान को और भी खास बना देगी.

'D' अक्षर से शुरू होने वाले बच्चों के नाम (Baby Names List With Letter D)

1. देवांश- भगवान का अंश

2. ध्रुवांश- चमकता हुआ ध्रुव तारा

3. देरव- भगवान शिव का स्वरूप

4. दाइविका- ईश्वरीय

5. दक्षिता- कुशल और प्रतिभाशाली

6. दारिका- कन्या स्वरूप

7. दाविना- प्रिय

8. दक्षित- हर काम में सक्षम

9. दर्व- बुद्धिमान

10. देवित- प्रिय

11. दामोदर- भगवान कृष्ण

12. दर्पण- आईना

13. दर्श- दृष्टि, नजर

14. दर्शन- दृष्टि, दर्शन

15. दुव्रता- पवित्र व्रतों की रानी

16. देयांशी- भगवान की प्रिय

17. देवीश- देवी के समान

18. दयन- दयालु और उदार

19. देवमिक- भगवान का प्रिय

20. दक्ष- हर चीज में कुशल

21. दीपिका- छोटा दीपक

22. दीरिशा- दिशा, दृष्टि

23. दियारा- प्रकाश और दीप

24. दृश्य- नजारा

25. देवर्थ- भगवान का अर्थ

26. द्रविक- आकर्षक

27. धन्विन- भगवान शिव

28. दनुष- हाथ में एक धनुष

29. दयाल- दयालु

30. देवदत्त- भगवान का उपहार, देवता से आशीर्वाद प्राप्त

31. दीवाकर- सूर्य, या प्रकाश देने वाला

32. दीक्षिण- पवित्रता की ओर, तैयार किया गया, शुरुआत

33. दायाराम- कृपालु, दया का भंडार, भगवान राम का एक नाम

32. दुर्गेश- दुर्गा से उपहार

33. धृति- धैर्य और साहस

32. धान्यता- कृतज्ञता

33. दिव्यांका- स्वर्ग से उतरी राजकुमारी

34. द्रुविका- मजबूत

35. दुहिका- बेटी का रूप

36. दीत्या- प्रियजन

37. देविना- देवी के सामान

38. धनिका- धनवान

39. द्रुही- पुत्री के सामान

40. द्रुविका- मजबूत

