केरल में हिजाब को लेकर बवाल, जानें किन देशों में लगा है इस पर बैन

केरल में एक बार फिर हिजाब के मुद्दे पर बवाल देखा गया. यहां एक प्राइवेट स्कूल और मुस्लिम छात्रा के पेरेंट्स के बीच घमासान छिड़ गया. जब 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची अचानक हिजाब पहनकर स्कूल आई तो स्कूल प्रबंधन ने इसका विरोध किया और उसे रोका गया. इसके बाद छात्रा के माता-पिता ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत करने लगे. फिलहाल इस मामले को सुलझा लिया गया है, लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया के किन देशों में हिजाब पर बैन लगाया गया है और भारत में इसे लेकर क्या नियम है.

क्या है केरल का मामला?

केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की अपील के बाद स्कूल को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है. वहीं छात्रा का आरोप है कि वो पहले भी हिजाब पहनकर आती थी, लेकिन उसे अब रोका जा रहा है. स्कूल का पक्ष इसके ठीक उलट है, जिसमें कहा गया है कि बच्ची पहले बिना हिजाब के स्कूल आती थी, लेकिन अब अचानक हिजाब पहनकर आने लगी तो उसे रोका गया. फिलहाल इस मामले में छात्रा के पिता और स्कूल प्रबंधन के बीच समझौता हो गया है.

भारत में क्या है नियम?

हिजाब को लेकर भारत में नियम काफी कड़े नहीं हैं. यहां तमाम धर्मों के लोग रहते हैं और उन्हें अपने तरीके से जीने की आजादी मिली है. मुस्लिम समुदाय की महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर भी हिजाब पहन सकती हैं. हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर बहस कई बार छिड़ती है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि क्लासरूम के अंदर चेहरा ढककर नहीं रखा जाना चाहिए.

किन देशों में बैन है हिजाब?

दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जो सार्वजनिक तौर पर चेहरे को ढकने के खिलाफ हैं. यहां बुरका या नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसा करने के पीछे अलग-अलग कारण दिए जाते हैं. कुछ देश इसका कारण सुरक्षा को बताते हैं तो कुछ के लिए ये धर्मनिरपेक्षता और सोशल इंटीग्रेशन का मुद्दा है.