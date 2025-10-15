केरल में हिजाब को लेकर बवाल, जानें किन देशों में लगा है इस पर बैन

केरल में एक बार फिर हिजाब के मुद्दे पर बवाल देखा गया. यहां एक प्राइवेट स्कूल और मुस्लिम छात्रा के पेरेंट्स के बीच घमासान छिड़ गया. जब 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची अचानक हिजाब पहनकर स्कूल आई तो स्कूल प्रबंधन ने इसका विरोध किया और उसे रोका गया. इसके बाद छात्रा के माता-पिता ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत करने लगे. फिलहाल इस मामले को सुलझा लिया गया है, लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया के किन देशों में हिजाब पर बैन लगाया गया है और भारत में इसे लेकर क्या नियम है.
क्या है केरल का मामला?
केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की अपील के बाद स्कूल को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है. वहीं छात्रा का आरोप है कि वो पहले भी हिजाब पहनकर आती थी, लेकिन उसे अब रोका जा रहा है. स्कूल का पक्ष इसके ठीक उलट है, जिसमें कहा गया है कि बच्ची पहले बिना हिजाब के स्कूल आती थी, लेकिन अब अचानक हिजाब पहनकर आने लगी तो उसे रोका गया. फिलहाल इस मामले में छात्रा के पिता और स्कूल प्रबंधन के बीच समझौता हो गया है.
अब्दुल कलाम से जुड़े GK के इन 10 सवालों का जवाब जानते हैं आप? तुरंत दीजिए जवाब
भारत में क्या है नियम?
हिजाब को लेकर भारत में नियम काफी कड़े नहीं हैं. यहां तमाम धर्मों के लोग रहते हैं और उन्हें अपने तरीके से जीने की आजादी मिली है. मुस्लिम समुदाय की महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर भी हिजाब पहन सकती हैं. हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर बहस कई बार छिड़ती है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि क्लासरूम के अंदर चेहरा ढककर नहीं रखा जाना चाहिए.
किन देशों में बैन है हिजाब?
दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जो सार्वजनिक तौर पर चेहरे को ढकने के खिलाफ हैं. यहां बुरका या नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसा करने के पीछे अलग-अलग कारण दिए जाते हैं. कुछ देश इसका कारण सुरक्षा को बताते हैं तो कुछ के लिए ये धर्मनिरपेक्षता और सोशल इंटीग्रेशन का मुद्दा है.
- इटली: इटली ऐसा देश है, जिसने हाल ही में बुर्के और हिजाब पर बैन लगाया है. यहां मेलोनी सरकार ने कुछ दिन पहले ही इसे लेकर बिल पेश किया है, जिसमें हिजाब पहनने पर तीन लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
- फ्रांस: फ्रांस में सार्वजनिक जगहों पर आप चेहरे को ढककर नहीं चल सकते हैं, यहां हिजाब पर पूरी तरह बैन है. सभी एक साथ एक समान तरीके से रहें, इसीलिए ये फैसला लिया गया.
- बेल्जियम: बेल्जियम में भी सार्वजनिक जगहों पर हिजाब या परदा बैन है. सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐसा किया गया है और उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान है.
- ऑस्ट्रिया: ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर पूरी तरह प्रतिबंध है. देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर जोर देने के लिए यहां ये फैसला लिया गया.
- डेनमार्क: यहां भी सुरक्षा के लिहाज से पहचान छिपाने की मनाही है. यानी कोई भी सार्वजनिक जगहों पर हिजाब या फिर बुर्का नहीं पहन सकता है.
- नीदरलैंड: नीदरलैंड उन देशों में शामिल है, जहां हिजाब पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है. यहां सार्वजनिक परिवहन, स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी इमारतों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
- स्विट्जरलैंड: स्विट्जरलैंड में कुछ साल पहले ही इसे लेकर कानून पारित किया गया था, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पूरी तरह से बैन है.
- ताजिकिस्तान: इस देश में करीब 90 फीसदी मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां हिजाब बैन किया गया है. यहां के राष्ट्रपति रहमान का मानना था कि हिजाब ताजिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं