दुनिया के इन देशों में नहीं है टैक्स नाम की कोई बला, जानें कैसे कमाई करती है सरकार

Tax Free Countries: GST काउंसिल की मीटिंग के बाद ये साफ हो गया कि अलग-अलग चीजों पर लगने वाले टैक्स की दरों को कम किया जाएगा. जिन चीजों पर पहले 28 परसेंट जीएसटी लगता था, वो अब 18 परसेंट पर आ गया है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग टैक्स को लेकर तमाम तरह की जानकारी जुटा रहे हैं. टैक्स सरकारों की कमाई का एक सबसे बड़ा टूल होता है और दुनिया के तमाम देश यही मॉडल फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां लोगों से टैक्स नहीं वसूला जाता है.

किन देशों में नहीं लिया जाता है टैक्स?

टैक्स को लेकर दुनिया के तमाम बड़े देशों में एक जैसे नियम हैं, लेकिन खाड़ी देश और कुछ यूरोपीय कंट्रीज के नियम अलग हैं.

संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में जनता से किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता है.

बहरीन में भी लोगों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है, किसी भी तरह की कमाई पर लोग टैक्स नहीं चुकाते हैं.

कुवैत में भी लोगों को टैक्स से राहत दी गई है, सरकार लोगों से कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लेती है.

सऊदी अरब में भी लोगों को अपनी कमाई से सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होता है.

इन देशों के अलावा द बहमास, ब्रुनेई, कतर और मोनाको में भी लोगों से टैक्स से राहत दी गई है.

कैसे होती है सरकार की कमाई?

अब सवाल है कि अगर इन देशों की सरकारें इनकम टैक्स नहीं लेती हैं तो उनकी कमाई कैसे होती है. दरअसल इनमें से कुछ देश तेल भंडार, गैस और टूरिज्म से सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने नागरिकों को ये सहूलियत दी है. इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) से भी यहां कमाई की जाती है.

इन देशों में कमाई का कुछ भी हिस्सा सरकार को नहीं देना होता है, यही वजह है कि यहां नौकरी करने की चाह रखने वालों की संख्या काफी ज्यादा है. दुनियाभर के प्रोफेशनल्स यहां नौकरी करने के लिए आते हैं और अच्छी कमाई करते हैं.