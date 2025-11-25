विज्ञापन
विशेष लिंक

राम मंदिर के लिए अब तक कितना मिला चंदा? जानें किसने दिया सबसे ज्यादा दान

Ram Mandir Donation: राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में ध्वजारोहण किया. मंदिर के लिए पिछले तीन साल में करोड़ों रुपये का चंदा भी मिला है.

Read Time: 2 mins
Share
राम मंदिर के लिए अब तक कितना मिला चंदा? जानें किसने दिया सबसे ज्यादा दान
Ram Mandir: राम मंदिर का चंदा

Ram Mandir Donation: अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में ध्वजारोहण हो चुका है. मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद मंदिर के शिखर पर अब ध्वज लगाया गया है. विवाह पंचमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस केसरिया धर्म ध्वजा को फहराने का काम किया. इस मौके पर पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं. इनके अलावा वो लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए दान किया था. इन सभी लोगों को ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. आइए जानते हैं कि राम मंदिर के लिए अब तक कितना चंदा मिला है और यहां सबसे बड़ा दान किसने किया. 

अब तक कितना मिला चंदा?

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है कि अब तक राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों की तरफ से कुल कितना चंदा मिला है. उन्होंने बताया कि अब तक ₹3,000 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन दिया गया है. साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई है कि मंदिर की कुल लागत कितनी आई है. राम मंदिर निर्माण परियोजना की कुल लागत करीब ₹1,800 करोड़ तक होने का अनुमान लगाया गया है. अब तक करीब ₹1,500 करोड़ की बिलिंग पूरी हो चुकी है. बता दें कि 2022 में राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का अभियान शुरू किया गया था. 

राम मंदिर पर लगे ध्वज पर नहीं पड़ेगा धूप और तेज बारिश का असर, इस खास चीज से हुआ है तैयार

किसने दिया सबसे ज्यादा चंदा?

राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने वाले लोगों की संख्या लाखों में है. कई बड़ी हस्तियों ने भी मंदिर के लिए लाखों-करोड़ों का दान दिया. राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा दान सूरत के हीरा व्यापारी दिलीप कुमार वी. लाखी ने दिया था. उन्होंने मंदिर के लिे 101 किलोग्राम सोना दान किया था, जिसकी कीमत आज करीब ₹100 करोड़ से भी ज्यादा है. उनके अलावा आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने भी ₹18.6 रुपये का चंदा राम मंदिर को दिया था. इसी तरह ऐसे लोगों की लिस्ट काफी लंबी है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपये का दान दिया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ram Mandir Donation, Ram Mandir Total Donation, Ram Mandir Biggest Donation, Ram Temple
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com