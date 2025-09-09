विज्ञापन
नेपाल की तरह भारत में सोशल मीडिया को लेकर कितना क्रेज? जानें कितने Gen-Z करते हैं इस्तेमाल

Nepal Protest: नेपाल में जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, उसे Gen-Z प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है. यानी इसमें 20 से 28 साल के युवा सबसे ज्यादा हैं.

नेपाल की तरह भारत में सोशल मीडिया को लेकर कितना क्रेज? जानें कितने Gen-Z करते हैं इस्तेमाल
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद बवाल

Nepal Protest: नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगते ही बवाल शुरू हो गया. यहां युवा, खासतौर पर Gen-Z सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे. प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि लोग संसद भवन में घुस गए और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी. इस प्रदर्शन के दौरान 20 युवकों की मौत हो गई, साथ ही इसने बता दिया कि युवाओं का सोशल मीडिया को लेकर क्रेज कितना ज्यादा है. आइए जानते हैं भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं और इसमें Gen-Z का आंकड़ा क्या है. 

कितने लोग करते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल?

IAMAI और KANTAR की रिपोर्ट 'इंटरनेट इन इंडिया' में बताया गया था कि 2024 में भारत में कुल इंटरनेट यूजर्स की संख्या 88.6 करोड़ थी. इसमें ये भी बताया गया था कि 2025 तक ये 90 करोड़ के पार हो सकती है. 

  • देश की करीब 55 फीसदी आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है. 
  • इंटरनेट इस्तेमाल करने वालो में महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा (47%) है. 
  • रिपोर्ट के मुताबिक औसतन हर व्यक्ति दिन में करीब 90 मिनट इंटरनेट पर बिता रहा है और शहरों में ये आंकड़ा ज्यादा है.

Gen-Z कर रहे हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल

कुछ महीने पहले ही Google-Kantar की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि 91 फीसदी Gen-Z न्यूज के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. इसमें बताया गया कि शहरों में कुल 87% Gen Z युवा ऑनलाइन हैं, जबकि कुल शहरी आबादी की बात करें तो सोशल मीडिया पर रहने वाले 75% से ज्यादा लोग हैं. 

इन तमाम रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इंटरनेट पर सोशल मीडिया के अलावा किन चीजों का युवा सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. भारतीय युवा ओटीटी कंटेंट देखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पर भी अपने कई घंटे खर्च कर रहे हैं. 

नेपाल में कितने युवा कर रहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल?

नेपाल में जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, उसे Gen-Z प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है. यानी इसमें 20 से 28 साल के युवा सबसे ज्यादा हैं. नेपाल की कुल 3 करोड़ की आबादी में से 1.43 लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. इनमें करीब आधा हिस्सा 16 से 40 साल की उम्र के लोगों का है. यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन होते ही युवा सड़कों पर उतर गए और मामला इतना बड़ा हो गया. 

