क्या RAW और ISI की तरह नेपाल में भी कोई खुफिया एजेंसी है? जान लीजिए जवाब

हर देश की अपनी एक खुफिया एजेंसी होती है जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती है. जिस तरह से भारत की एजेंसी RAW है ठीक उसी तरह से नेपाल में नेशनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट है.

नेपाल की खुफिया एजेंसी का नाम National Investigation Department - NID है.

Nepal Government Crisis: जिस तरह से भारत में रॉ काम करती है और पाकिस्तान में आईएसआई काम करती है ठीक उसी तरह नेपाल में भी एक खुफिया एजेंसी है. जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है. आइए आपको नेपाल की इस एजेंसी के बारे में बताते हैं. जो देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है.

नेपाल में कौन-सी खुफिया एजेंसी है

नेपाल की खुफिया एजेंसी का नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (National Investigation Department - NID) है. यह एजेंसी नेपाल की सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, घरेलू और सीमा पार आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों और मानव तस्करी के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है. NID का मुख्यालय काठमांडू के सिंघा दरबार में स्थित है और यह प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्री परिषद के अधीन काम करती है.

नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (NID) का कामकाज

बता दें नेपाल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, NID सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देती है. यह देश के अंदर और बाहर दोनों जगह से होने वाले संभावित खतरों को पहचानकर उन्हें निष्क्रिय करने का काम करती है. एनआईडी की खासियत है कि वो नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के साथ मिलकर काम करती है. जिसे देश की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके.

Nepal Government Crisis, Nepal Intelligence Agency
