विज्ञापन
विशेष लिंक

खोमचे जैसी जगह और कीमत करोड़ों में, ये है दुनिया की सबसे महंगी दुकान

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले  शहर इंदौर में दुनिया की सबसे छोटी और महंगी दुकान है. जिसका नाम श्री अष्ट विनायक है. इसे भारत ही नहीं दुनिया की भी सबसे छोटी और महंगी दुकान माना जाता है.

Read Time: 2 mins
Share
खोमचे जैसी जगह और कीमत करोड़ों में, ये है दुनिया की सबसे महंगी दुकान
इस दुकान के प्रति वर्ग फुट की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है. 

क्या एक छोटी सी दुकान की कीमत दुनिया के सबसे महंगे  शोरूम से ज्यादा हो सकती है. जब हम दुनिया की सबसे महंगी दुकान कहां हैं, इसकी बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले लंदन, न्यूयॅार्क जैसे बड़े -बड़े शहरों का नाम आता है. लेकिन यह दुकान भारत में ही मौजूद है और इस छोटी सी दुकान की कीमत करोड़ों में है. तो आइए जानते दुनिया की सबसे महंगी खोमचे  जैसे जगह में बनी छोटी सी दुकान की कीमत क्या है और इसका मालिक कौन है.

कौन से राज्य में है यह दुकान

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले  शहर इंदौर में दुनिया की सबसे छोटी और महंगी दुकान है. जिसका नाम श्री अष्टविनायक है. इसे भारत ही नहीं दुनिया की भी सबसे छोटी और महंगी दुकान माना जाता है. यह इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित खजराना गणेश मंदिर परिसर में स्थित है, जिसे 70 वर्ग फिट में बनाया गया है. इस दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है 'दुनिया की सबसे महंगी दुकान'.   

Latest and Breaking News on NDTV

कितने कीमत में खरीदी गई थी दुकान 

प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के परिसर में बनी 30 लाख रुपए की बेस प्राइस वाली दुकान को खरीदने के लिए छह से अधिक भक्तों ने बोली लगाई थी. जिसकों खजराना के रहने वाले देवेंद्र राठौर ने 1.72 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाते हुए अपने नाम कर लिया था.  इसे 30 साल के लिए लीज पर लिया था. देवेंद्र राठौर ने इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए प्रशासन से 1 महीने 15 दिनों का समय मांगा था. इस दुकान के प्रति वर्ग फुट की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है. 

1 करोड़ 72 लाख में खरीदी गई 70 वर्गफीट की इस दुकान के संचालक दीपक राठौर कई प्रकार के लड्डू बचते हैं. श्री अष्ट विनायक नाम से बनाई गई इस दुकान पर खजराना के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में भोग लगाए जाने लड्डूओं की कीमत लोगों को काफी  महंगा  भी लगती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Most Expensive Shop World, Mp Indore Ashtavinayak Shop, Expensive Shop World
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com