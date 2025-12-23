विज्ञापन
सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं बंदर? जवाब नहीं जानते होंगे आप

बंदरों का सबसे बड़ा डर सांप होता है. रिसर्च में सामने आया है कि बंदरों के दिमाग में सांप को पहचानने के लिए अलग तरह की विजुअल प्रोसेसिंग होती है.

किस चीज से डरते हैं बंदर

बंदरों को अक्सर शरारती, निडर और इंसानों के बीच बेखौफ घूमते हुए देखा जाता है. शहरों में रहने वाले लोग तो कई बार उन्हें छतों और सड़कों पर खुलेआम आतंक मचाते हुए देखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदर भी कुछ चीजों से बेहद डरते हैं और उस डर के पीछे पुख्ता वैज्ञानिक वजहें हैं.

बंदरों का सबसे बड़ा डर सांप होता है. रिसर्च में सामने आया है कि बंदरों के दिमाग में सांप को पहचानने के लिए अलग तरह की विजुअल प्रोसेसिंग होती है. जैसे ही उन्हें सांप जैसी आकृति दिखती है, उनका शरीर तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है.

जन्मजात डर

यह डर जन्मजात होता है. यानी कई बार बंदर ने कभी असली सांप देखा भी नहीं होता, फिर भी वह सांप की तस्वीर, खिलौने या सांप जैसी हरकत देखकर घबरा जाता है. यह डर हजारों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा है, क्योंकि सांप जंगल में बंदरों के प्राकृतिक दुश्मन रहे हैं.

सिर्फ सांप ही नहीं, बल्कि बड़े शिकारी पक्षी, जैसे चील और बाज, भी बंदरों के लिए खतरनाक माने जाते हैं. खुले इलाकों में बंदर जैसे ही ऊपर से किसी बड़े पक्षी की परछाई देखते हैं, वे तुरंत शोर मचाने लगते हैं और झुंड में भागने लगते हैं. यह चेतावनी देने का उनका तरीका होता है.

इन चीजों से भी लगता है डर

दिलचस्प बात ये है कि बंदर कुछ आवाजों से भी डरते हैं. तेज और अनजान आवाजें, खासकर पटाखों जैसी आवाज या अचानक बजने वाले सायरन, बंदरों को असहज कर देते हैं. यही वजह है कि कई जगहों पर बंदरों को भगाने के लिए तेज आवाजों का इस्तेमाल किया जाता है. बंदर अचानक दिखने वाली चीजों से भी डर जाते हैं. जैसे खुलती हुई छतरी, चमकदार शीशा या अचानक हिलती हुई कोई वस्तु.

इसके अलावा अपने से बड़े और तेज तर्रार जानवरों से भी बंदर डरते हैं, जिनमें लंगूर भी शामिल है. लंगूर, बंदरों की ही एक प्रजाति है और रफ्तार के साथ ताकत के मामले में भी बंदरों से बेहतर है, यही वजह है कि कई जगह बंदरों को भगाने के लिए लंगूर लाए जाते हैं. 

हालांकि, कई बार ये डर स्थाई नहीं होता. वे जल्दी सीख भी जाते हैं. अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो वे धीरे धीरे उससे डरना बंद कर देते हैं. यही वजह है कि शहरों में रहने वाले बंदर इंसानों से कम डरते हैं, लेकिन सांप या शिकारी पक्षियों से उनका डर बना रहता है. यह डर उनकी सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जिसने उन्हें जंगल में जिंदा रहने में मदद की है.

