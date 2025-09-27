विज्ञापन
कितना होता है एक डिसमिल? बिहार में प्रियंका गांधी ने किया है पांच Decimal जमीन देने का वादा

One Decimal Value: प्रियंका गांधी ने बिहार में एक रैली के दौरान बताया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं को जमीन दी जाएगी. उन्होंने तीन से पांच डिसमिल जमीन देने का वादा किया है.

प्रियंका गांधी ने बिहार की महिलाओं से किया वादा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है. राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बिहार पहुंचकर वहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें अब प्रियंका गांधी का नाम भी जुड़ गया है. प्रियंका गांधी ने पटना और मोतिहारी में जनता से कई वादे किए, जिसमें एक वादा महिलाओं को जमीन देने का भी था. प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को 3 से 5 डिसमिल तक जमीन का अधिकार दिया जाएगा. आइए जानते हैं कि एक डिसमिल जमीन कितनी होती है और इसे कैसे मापा जाता है. 

प्रियंका गांधी ने किए ये वादे

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा. प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के पटना में किए गए उस वादे को दोहराया, जिसमें उन्होंने EBC, SC, ST को शहर में 3 और गांव में 5 डिसमिल जमीन जमीन देने का वादा किया था. इसमें प्रियंका ने ये जोड़कर नया दांव खेल दिया कि ये जमीन महिलाओं के नाम पर कराई जाएगी. इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का भी वादा किया. 

कितना होता है एक डिसमिल?

अब जान लेते हैं कि एक डिसमिल की कितनी वैल्यू होती है, यानी अगर जमीन का आवंटन होता है तो कितनी जमीन महिलाओं के खाते में आएगी. 

  • 1 डिसमिल = 435.6 वर्ग फुट
  • 1 डिसमिल = 40.47 वर्ग मीटर (लगभग)
  • 1 डिसमिल = 0.004 हेक्टेयर
  • 1 डिसमिल = 48.4 वर्ग गज
  • 1 डिसमिल = 1000 वर्ग कड़ी 

बिहार में कैसे मापी जाती है जमीन?

बिहार में जमीन मापने के कई पैमाने हैं. कुछ इलाकों में इसे धुर से भी मापा जाता है, वहीं कट्टा, धुरकी और एकड़ में भी जमीन का माप किया जाता है. एक कट्टा जमीन का मतलब 1,361 वर्ग फुट होता है. वहीं धुर को लग्गी के हिसाब से मापा जाता है. करीब 20 धुरकी के बराबर एक धुर होता है. वहीं 20 धुर के बराबर एक कट्टा और 20 कट्टे के बराबर एक बीघा को माना जाता है. हालांकि ये पैमाने अलग-अलग जिलों में अलग हो सकते हैं. 

