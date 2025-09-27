विज्ञापन
Most Gen Z Population: पिछले कुछ महीनों से Gen Z काफी चर्चा में हैं, ये एक ऐसी युवा ताकत है जो किसी भी देश में सत्ता के लिए काफी जरूरी हैं. दुनिया के कई देशों में इनकी आबादी काफी ज्यादा है.

नेपाल नहीं, इन पांच देशों में रहते हैं सबसे ज्यादा Gen-Z... जानें किसके पास है युवाओं की ये ताकत
दुनिया के किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा Gen Z

Most Gen Z Population: किसी भी देश के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत वहां रहने वाले युवा होते हैं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां की आबादी लगातार बूढ़ी होती जा रही है, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं, जिन्हें युवाओं का देश कहा जा सकता है. पिछले कुछ वक्त से युवाओं का जिक्र काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यही वो युवा हैं, जिन्होंने नेपाल में सरकार को चुनौती दी और केपी ओली को सत्ता से बाहर फेंक दिया. इसे Gen-Z के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें 30 साल तक के युवा आते हैं. दुनिया ने इस युवा जनरेशन का लोहा माना है और अब हर तरफ Gen-Z की चर्चा है. आइए जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा Gen-Z पॉपुलेशन है. 

क्या होते हैं Gen-Z?

दुनिया में अलग-अलग दौर की पीढ़ियों को अलग नाम दिया गया है. जिसमें साल 1997 से 2012 तक पैदा होने वाले युवाओं को जनरेशन Z या Gen Z कहा जाता है. ये वो युवा पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुए और इन्होंने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया. इसके बाद जेनरेशन अल्फा (2013-2025) और अब 2025 के बाद जनरेशन बीटा की शुरुआत हो चुकी है. 

किस देश में हैं सबसे ज्यादा Gen-Z?

सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश इस वक्त अपना भारत है. भारत में Gen-Z पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. भारत में करीब 37 करोड़ से ज्यादा युवा 30 साल तक की उम्र के हैं. ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है. यही वजह है कि दुनियाभर के देश भारत को चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं. 

इन देशों में भी रहते हैं करोड़ों Gen-Z

भारत के बाद इस मामले में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन का नंबर आता है, जहां करीब 24 लाख से ज्यादा Gen-Z  रहते हैं. चीन के बाद इंडोनेशिया का नंबर आता है, जहां Gen-Z आबादी करीब 7 करोड़ है. अमेरिका की कुल आबादी के मुकाबले Gen-Z पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, ये भी सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है. यहां करीब 6 करोड़ से ज्यादा Gen-Z रहते हैं. इस लिस्ट में भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, जहां की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवा हैं. 

