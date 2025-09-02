विज्ञापन
विशेष लिंक

6 ऐसे रोचक GK सवाल, जिन्हें जानकर आपका दिमाग जाएगा चकरा ! जवाब देना नहीं है आसान

GK questions : क्या आपने सोचा है कि हरियाणा का नाम कैसे पड़ा या लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन हैं. इस आर्टिकल में हम आपके लिए 6 ऐसे जरूरी सवाल लेकर आए हैं, जो न सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
6 ऐसे रोचक GK सवाल, जिन्हें जानकर आपका दिमाग जाएगा चकरा ! जवाब देना नहीं है आसान
 गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने किया था.

Student GK Questions: अगर आप किसी कॉम्पटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी काम का हो सकता है. दरअसर, भारत सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विरासत और तकनीकी उपलब्धियों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां की रोचक ऐतिहासिक, राजनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी भी छात्रों और करियर-सीकर्स के लिए बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं 6 ऐसे सवालों के जवाब जो एग्जाम, इंटरव्यू और जनरल नॉलेज में काम आ सकते हैं...

Teacher's Day 2025: आखिर 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस? यहां है जवाब

सवाल: हरियाणा का नाम हरियाणा कैसे पड़ा

जवाब: हरियाणा का नाम 'हरियाणा' दो शब्दों 'हरि' और 'अना' से मिला माना जाता है. 'हरि' का मतलब भगवान विष्णु या हरितभूमि और 'अना' का मतलब आना या क्षेत्र या भूमि होता है. इसे अक्सर 'हरियाली की भूमि' भी कहा जाता है. 1 नवंबर 1966 में पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा बना और तब से इसका आधिकारिक नाम पड़ा है.

सवाल: भारतीय लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन हैं

जवाब: भारत की लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद प्रिया सरोज हैं, जिन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में संसद पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने यूपी के मछलीशहर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर बीजेपी सांसद बीपी सरोज को हराया. अभी उनकी उम्र 26 साल है. उनका जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ था.

सवाल: संविधान का कौन सा आर्टिकल 'भारत' का नाम बताता है

जवाब: भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 भारत का नाम स्पष्ट रूप से बताता है. यह संविधान की शुरुआत में ही लिखा गया है, 'भारत, यानी इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा'. यह प्रावधान दो बातों से संबंधित है पहला नाम और दूसरा शासन व्यवस्था का प्रकार.

सवाल: UPSC की स्थापना कब हुई

जवाब: यूनियन पब्लिश सर्विस कमीशन यानी UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सरकारी सेवाओं के लिए मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया को बनाए रखना है.

सवाल: गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया

जवाब: गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने किया था. यह मुंबई में स्थित ऐतिहासिक स्मारक ब्रिटिश शासन के समय 1924 में बनकर तैयार हुआ. यह भारतीय इतिहास और वास्तुकला का प्रतीक है.

सवाल: महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित भारत का कौन सा एयरपोर्ट है

जवाब: सेफ ट्रैवल बैरोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है. इसे 5 में से 4.6 अंक मिले हैं. यह दुनिया के सबसे सेफ एयरपोर्ट में भी शामिल हैं. यहां महिलाओं की सेफ्टी के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
General Knowledge India, GK QUEETIONS
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com