नेपाल में नहीं चलेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स... दुनिया के किन देशों में है सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पाबंदी?

Nepal Social Media Ban: नेपाल में फिलहाल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है, बताया जा रहा है कि जल्द ही ये बैन हटाया जा सकता है. कंपनियों को मंत्रालय में खुद को रजिस्टर करने के लिए कहा गया है.

सोशल मीडिया पर बेहद सख्त हैं ये देश

नेपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है. जिसके बाद नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स को बंद किया जा रहा है. ये फैसला सरकार की तरफ से दी गई एक हफ्ते की डेडलाइन पूरी होने के बाद लिया गया है, इससे पहले नेपाल सरकार ने सभी कंपनियों को एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन करने का वक्त दिया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में सोशल मीडिया को लेकर काफी सख्त नियम हैं और सबसे ज्यादा पाबंदियां देखी जाती हैं. 

नेपाल में हट सकता है बैन

नेपाल में फिलहाल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है, बताया जा रहा है कि जल्द ही ये बैन हटाया जा सकता है. कंपनियों को मंत्रालय में खुद को रजिस्टर करने के लिए कहा गया है, ऐसा करने के बाद फिर से नेपाल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा. फिलहाल नेपाल टेलीकॉम को इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के लिए कहा गा है. 

चीन में सबसे ज्यादा पाबंदी

चीन ऐसा देश है, जहां सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा और सख्त पाबंदियां हैं. यहां चीन का फायरवॉल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है. चीन का अपना यूट्यूब और फेसबुक है. यहां इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पूरी तरह से बैन है. वीपीएन से भी इनका इस्तेमाल करना मना है. 

नॉर्थ कोरिया में पूरी तरह से बैन

किम जोंग उन की तानाशाही में नॉर्थ कोरिया के लोगों पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई हैं. यहां लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. यहां तक कि इंटरनेट तक भी लोगों की पहुंच काफी कम है, सिर्फ कुछ सरकारी कर्मचारियों को इसके इस्तेमाल की इजाजत होती है. 

ईरान में भी है पाबंदी 

नॉर्थ कोरिया की तरह ईरान में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं. नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए यहां फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को बैन किया गया था. यहां इंटरनेट पर डाली जाने वाली हर चीज की सख्त मॉनिटरिंग होती है. 

ब्राजील ने भी हाल ही में एक्स पर टेंपररी बैन लगाने का फैसला लिया था, एक्स पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया. तुर्किए में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा सख्ती है. इसके साथ ही 
ऑस्ट्रेलिया में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है, हाल ही में इसे लेकर कानून लाया गया था. 

