चिराग पासवान ने इस कॉलेज से की है पढ़ाई, जानें कहां लगी थी पहली नौकरी

Chirag Paswan Education: एलजेपी (रामविलास) चीफ चिराग पासवान की पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में उतर चुकी है, ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि चिराग पासवान ने कहां से पढ़ाई पूरी की है.

चिराग पासवान ने यहां से की है पढ़ाई

Bihar Election: बिहार चुनाव के लिए अगले कुछ ही दिनों में वोटिंग होने जा रही है. इससे पहले लगभग तमाम दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है. एनडीए ने भी अपने सभी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) भी इसमें शामिल है. चिराग पासवान को इस बार 29 सीटें दी गई हैं, इन सभी सीटों पर चिराग ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है. इस बार चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी (रामविलास) पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि चिराग पासवान ने कहां से पढ़ाई की है और उनका करियर सबसे पहले कहां शुरू हुआ था. 

चुनावी मैदान में चिराग का टेस्ट

चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान बिहार के एक बड़े नेता थे और एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे. उनके निधन के बाद से ही चिराग पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, हालांकि चाचा पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दी थी और एलजेपी के अब दो धड़े हो चुके हैं. पुरानी पार्टी यानी आरएलजेपी की कमान पशुपति पारस के हाथों में है, वहीं एलजेपी (रामविलास) को चिराग चलाते हैं. बिहार में हो रहा ये विधानसभा चिराग पासवान के लिए एक बड़ा टेस्ट भी है, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और एनडीए की सरकार बनती है तो कई अहम पद उनके खाते में आ सकते हैं.  

कहां से की है पढ़ाई?

चिराग पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया में हुआ था. चिराग ने दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था, लेकिन इस पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने तीसरे सेमेस्टर में ही इसे छोड़ दिया. 

बॉलीवुड की तरफ किया रुख

चिराग पासवान ने कॉलेज की पढ़ाई ड्रॉप करने के बाद सीधे बॉलीवुड का रुख कर लिया. यानी पहली नौकरी उनकी फिल्मों में ही थी, चिराग ने कंगना रनौत के साथ भी एक फिल्म की थी. हालांकि उनका फिल्मी करियर ज्यादा नहीं चला और फिर वो राजनीति में आ गए. पिता रामविलास पासवान के साथ उन्होंने राजनीति के तमाम गुर सीखे और आज खुद पार्टी चला रहे हैं. 

