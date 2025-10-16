विज्ञापन

यूपी से लेकर बिहार तक, दिवाली पर कहां मिल रही कितने दिन की छुट्टियां? देख लीजिए पूरी लिस्ट

Diwali School Holiday List: दिवाली और छठ का त्योहार आने से पहले ही स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है, तमाम राज्यों में त्योहारों पर कई दिन तक स्कूल बंद रखे जाएंगे.

स्कूलों की दिवाली पर लंबी छुट्टियां

दीपावली का त्योहार आने वाला है और इसके लिए लोग अपने घरों के लिए निकलने लगे हैं. कई राज्यों ने स्कूलों की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है. वहीं कुछ राज्यों में शुक्रवार तक स्कूल खुले रहेंगे. कुल मिलाकर दिवाली के मौके पर बच्चों को एक साथ तीन से चार दिन की छुट्टियां मिलने जा रही हैं. उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में भी दिवाली के त्योहार पर खूब लंबी छुट्टियां मिलेंगी. आइए जानते हैं कि किस राज्य में दिवाली की कितने दिन की छुट्टी है और कब तक स्कूल बंद रखे जाएंगे. 

राजस्थान में शुरू हो गईं छुट्टियां

राजस्थान सरकार की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 13 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक दिवाली की छुट्टियां रहेंगीं. इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. पूरे राज्य में 25 अक्टूबर को ही स्कूल खुलेंगे. यानी यहां स्कूलों की करीब दो हफ्ते की छुट्टी है. 

यूपी में कब बंद रहेंगे स्कूल?

उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां 20 अक्टूबर से शरू हो रही हैं, यहां दिवाली के बाद तीन दिन की छुट्टी दी जा रही है. 20 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक यूपी में स्कूलों की छुट्टियां रहेंगीं. अगर 19 अक्टूबर वाले संडे को भी गिना जाए तो यूपी में स्कूलों की पांच दिन की छुट्टी है.  

हरियाणा में भी पांच दिन की छुट्टी

यूपी की तरह हरियाणा में भी पांच दिन तक स्कूल बंद रखे जाएंगे. यानी दिवाली की लंबी छुट्टी बच्चों को मिल रही है. यहां 19 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे. 

बिहार में भी लंबी छुट्टी

बिहार में दिवाली के अलावा छठ का त्योहार भी है, ऐसे में यहां स्कूलों की लंबी छुट्टी का ऐलान किया गया है. बिहार में 20 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे. यानी संडे के साथ छात्रों को करीब 10 दिनों की छुट्टियां मिल रही हैं. 

दिल्ली-एनसीआर में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

राजधानी दिल्ली में भी दिवाली पर स्कूलों की छुट्टियां रहेंगीं. यहां 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक स्कूल बंद रह सकते हैं. नोएडा की बात करें तो यहां 20 से 23 अक्टूबर और गुरुग्राम में भी इन चार दिनों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा. यानी छात्रों को त्योहार मनाने के लिए लंबी छुट्टी दी गई है. 

