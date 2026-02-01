विज्ञापन
Budget 2026: निर्मला सीतारमण तोड़ चुकी हैं सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड, ये हैं उनकी अब तक की स्पीच

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 9वीं बार लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. अपने आठवें बजट के दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे 17 मिनट यानी 77 मिनट तक भाषण दिया था. साल 2024 में आम चुनाव होने के कारण 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री का भाषण लगभग 56 मिनट का रहा था.  

निर्मला सीतारमण से पहले सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड वित्त मंत्री जसवंत सिंह के नाम था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 में बजट पेश करने के दौरान 2 घंटे, 42 मिनट तक भाषण दिया था. इस तरह से निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 में दिए गए 2 घंटे 17 मिनट के अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था. निर्मला सीतारमण से पहले सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड वित्त मंत्री जसवंत सिंह के नाम था. उन्होंने 2003 में 2 घंटे 13 मिनट लंबा बजट भाषण दिया था.

सालकितना लंबा भाषण
1.20192 घंटे 17 मिनट
2.20202 घंटे, 42 मिनट
3.20211 घंटे, 40 मिनट
4.202292 मिनट
5.202387 मिनट
6.2024- अंतरिम बजट

56 मिनट

7.2024-पूर्ण बजट1 घंटे 25 मिनट
8.20251 घंटे 17 मिनट
9.2026

आज 9वीं बार पेश कर रही हैं बजट

चुनाव के बाद मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई, जिसके बाद 23 जुलाई 2024 को पूर्ण बजट पेश किया गया. इस दौरान सीतारमण का बजट भाषण करीब 1 घंटे 25 मिनट तक चला. इससे पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने 2023-24 के लिए 87 मिनट का बजट भाषण पढ़ा था. साल 2019 में उनका बजट भाषण 2 घंटे 17 मिनट का था. 2022 में वह 92 मिनट तक बोलीं थीं. साल 2021 में निर्मला सीतारमण ने बिना पेपर के इस्तेमाल किए बजट पेश किया था. इनकी ये स्पीच 1 घंटे 40 मिनट लंबी थी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं. उनका बजट भाषण सुबह 11 बजे से दूरदर्शन और संसद टीवी पर लाइव चल रहा है, इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है.

