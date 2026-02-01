सर्विस सेक्टर में जॉब पैदा करने के लिए बनेगी कमेटी: बजट पेश करते हुए बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए सर्विस सेक्टर की नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा, सर्विस सेक्टर में जॉब पैदा करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी. अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ाने और हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है. सर्विस सेक्टर में जॉब बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी. साल 2047 तक भारत का सर्विस सेक्टर में हिस्सा 10% करने का लक्ष्य है.

‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम' नामक स्थायी समिति बनाई जाएगी जो विकसित भारत के प्रमुख कारक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपायों की सिफारिश करेगी. 2047 तक भारत को सेवा क्षेत्र में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना है. समिति विकास, रोजगार और निर्यात के लिए अधिकतम संभावित क्षेत्रों को महत्व देगी.

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि निजी क्षेत्र के सहयोग से 5 क्षेत्रीय रीजनल मेडिकल हब बनेंगे. इनमें आयुष सेंटर, मेडिकल टूरिज्म सेक्टर, डायग्नोस्टिक सेक्टर शामिल होंगे. यहां हेल्थ प्रोफेशनल्स, जैसे- डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे. आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा.

10 हजार करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड

बजट 2026 में छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड लाने का ऐलान किया है. इससे उद्यमियों को अपने कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी. इसके अलावा, टेक्सटाइल सेक्टर को भी विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है, जिससे रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा और कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च की जाएगी. साथ ही, जलमार्ग क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इस सेक्टर में कुशल मानव संसाधन तैयार किया जा सके.

