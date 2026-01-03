मुस्तफिजुर रहमान को कितने करोड़ रुपये देती है KKR? इतनी है बांग्लादेशी क्रिकेटर की कमाई

Mustafizur Rahman Salary: बांग्लादेश में चुनावों से पहले एक बार फिर हिंसा हो रही है और इस बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है. पिछले कुछ ही दिनों में कई हिंदू परिवारों पर हमले हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों की हत्या भी कर दी गई. इन हमलों को लेकर भारत में काफी ज्यादा गुस्सा है, अब इसी गुस्से के चलते शाहरुख खान को लोग ट्रोल कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी IPL टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करें. कई बीजेपी नेता और हिंदू दल उन पर इसे लेकर हमलावर हैं. अब BCCI की तरफ से भी इस पर फैसले लेने के लिए कहा गया है. ऐसे में आज जानते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान की कमाई कितनी है और केकेआर से उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं.

कौन हैं मुस्तफिजुर रहमान?

मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के एक शानदार खिलाड़ी हैं और तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. टी-20 क्रिकेट में उनका प्रदर्शन काफी खास रहता है, यही वजह है कि वो इस फॉर्मेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. मुस्तफिजुर रहमान ने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से आईपीएल डेब्यू किया था. अब इस सीजन के लिए शाहरुख खान की टीम केकेआर ने उन्हें अपने स्क्वॉड में शामिल किया है.

कितना पैसा दे रहा है केकेआर?

अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख की केकेआर ने कितने पैसे में खरीदा है और उनकी आईपीएल से कितनी कमाई होने वाली है. केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा है, जो काफी ज्यादा है. फिलहाल केकेआर की तरफ से उनके नहीं खेलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन विरोध लगातार तेज हो रहा है.

बांग्लादेश में कितना मिलता है पैसा?

मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के स्टार खिलाड़ी हैं, इसीलिए उन्हें ग्रेड-ए में रखा गया है. इस हिसाब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन्हें करीब 8 लाख बांग्लादेशी टका देता है. भारत की तरह बांग्लादेश में भी हर साल बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है और इसमें खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को दो लाख टका से लेकर 10 लाख टका तक की सैलरी दी जाती है.