क्या हमारे हाथ और पैर बराबर होते हैं? 99% लोग नहीं जानते हैं ये बात

हमारे शरीर का हर हिस्सा जरूरी होता है, चाहे वह हाथ हो या पैर. इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि हाथ पैर का साइज बराबर होता है. हालांकि साइंस इसका जवाब कुछ और ही देता है. चलिए जानते हैं क्या है इसका जवाब. हमारे हाथ और पैर बराबर नहीं होते हैं. वे संरचना, कार्य, हड्डियों के संख्या और काम में साफ तौर पर अलग- अलग होते हैं. मानव शरीर में, हाथ (Upper Limbs) मेन रूप से वस्तुओं को पकड़ने और उनमें हेरफेर करने के लिए होते हैं, जबकि पैर (Lower Limbs) शरीर का भार उठाने, संतुलन बनाने और गति (चलना, दौड़ना) के लिए होते हैं.

हाथ (Upper Limbs)

हाथों को उनके लचीलेपन (Flexibility) और जटिल मोबिलिटी (Complex Mobility) के लिए डिजाइन किया गया है.

चीजों को पकड़ना, उठाना, फेंकना और किसी भी चीज का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है. बारीक मोटर कौशल (Fine Motor Skills) जैसे लिखना और बटन लगाना. होता है. कलाई में छोटी हड्डियों (Carpals) की एक जटिल व्यवस्था होती है जो हाथों को ज्यादा घुमाव और बारीक गति प्रदान करती है.अंगुलियां लंबी और पतली होती हैं, जिनमें अंगूठा (Thumb) अन्य अंगुलियों के उल्टा (Opposable) होता है. यह विपक्ष (Opposition) ही हमें चीजों को मजबूती से और कुशलता से पकड़ने की अनुमति देता है.

पैर (Lower Limbs)

पैर मुख्य रूप से स्थिरता (Stability) और ताकत (Strength) के लिए बने होते हैं. इसका मेन का शरीर का पूरा भार उठाना और ग्रेविटी के उल्टे बैलेंस बनाए रखना है. कूल्हे का जोड़ कंधे के जोड़ की तुलना में बहुत अधिक मजबूत और स्थिर होता है, लेकिन उसकी गतिशीलता (Range of Motion) सीमित होती है. जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं इंसान के शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है, जो उच्च दबाव सहन करने के लिए बनी होती है. पैर की अंगुलियां छोटी होती हैं और मेन तौर पर चलते समय संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं न की पकड़ने में.

