QS World Rankings: एशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में शामिल हुए ये भारतीय संस्थान, रैंकिंग में हुआ सुधार

क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु और दिल्ली यूनिवर्सिटी को जगह दी गई है. आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-मद्रास, आईआईटी-मुंबई, आईआईटी-कानपुर और आईआईटी-खड़गपुर टॉप 100 एशियाई संस्थानों की लिस्ट में शामिल हैं. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में सात भारतीय संस्थान टॉप 100 में, 20 टॉप 200 में और 66 टॉप 500 में हैं.

रैंकिंग में हुआ सुधार

पिछले साल की रैंकिंग की तुलना में 36 भारतीय संस्थानों में सुधार हुआ है. 16 की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ और 105 में गिरावट आई है. क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) ने कहा, ‘रैंकिंग का विस्तार इस साल के परिणामों में देखी गई अधिक अस्थिरता से जुड़ा है.' कुल मिलाकर, 41 भारतीय संस्थान विश्वविद्यालयों के शीर्ष 80 पर्सेंटाइल में शामिल हैं. पीएचडी कर्मियों के मामले में एशिया में भारत सबसे ऊपर है.

रैंक 59 — IIT दिल्ली

रैंक 64 — IISc बैंगलोर

रैंक 70 — IIT मद्रास

रैंक 71 — IIT बॉम्बे

रैंक 77 — IIT कानपुर

रैंक 77 — IIT खड़गपुर

रैंक 114 — IIT रुड़की

रैंक 115 — IIT गुवाहाटी

रैंक 156 — वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT), वेल्लोर, भारत

रैंक 206 — मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल, कर्नाटक

School Holidays: 5 नवंबर को भी बंद रहेंगे स्कूल, देखें अपने शहर के स्कूलों की लिस्ट

आंकड़ों में दिखा बदलाव

क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) की सीईओ जेसिका टर्नर ने कहा, ‘भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में बदलाव अब आंकड़ों में दिखाई दे रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के सिर्फ पांच साल में, भारत ने ऐसी प्रणाली-स्तरीय क्षमता का निर्माण किया है जो वैश्विक रूप से प्रासंगिक और स्थानीय रूप से सशक्त है.' उन्होंने कहा कि इस साल की एशिया रैंकिंग में 130 से ज्यादा भारतीय यूनिवर्सिटीज की एंट्री गहराई के साथ-साथ व्यापकता का एक मजबूत संकेत है.

कौन है नंबर वन यूनिवर्सिटी?

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में पहला नंबर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग को दिया गया है. इससे पहले पेकिंग यूनिवर्सिटी को ये खिताब मिला था. हॉन्गकॉन्ग की 5 यूनिवर्सिटीज को टॉप 10 में जगह मिली है. लिस्ट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज चीन की हैं, जिनकी संख्या 395 है. वहीं भारत, जापान और साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटीज को भी शामिल किया गया है.