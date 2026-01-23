विज्ञापन

AIIMS CRE Result out 2025 : 3496 पदों के लिए सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

AIIMS CRE की परीक्षा 25, 26, 27 अगस्त 2025 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था. यह एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए कराया गया था. इसमें एम्स के साथ-साथ केंद्रीय सरकारी संस्थानों के पद भी शामिल हैं. 

AIIMS CRE Result 2025 out : आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने AIIMS Common Recruitment Examination (CRE) का Result आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी कर दिया गया है. रिजल्ट पीडीएफ फार्मेट में जारी किया गया है. जारी पीडीएफ में रिटेन एग्जाम में सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर, कैटेगरी, प्राप्त अंक और रैंक की जानकारी साझा की गई है. 

आपको बता दें कि AIIMS द्वारा जारी रिजल्ट को पोस्ट कोड और कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग पीडीएफ में जारी किया गया है. हर पीडीएफ में केवल उसी पद से रिलेटेड योग्य उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को वही पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था. 

विदित हो कि इस भर्ती के माध्यम से 3496 पदों को भरा जाएगा. इसमें क्लरिकल स्टाफ, टेक्निकल असिस्टेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), लैब टेक्नोलॉजिस्ट  और अन्य प्रशासनिक और सहायक पद शामिल किए गए हैं. आपको बता दें कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार अब अगले चरण के लिए योग्य हैं. 

कैसे करें रिजल्ट चेक
  • सबसे पहले आप aiimsexams.ac.in वेबसाइट पर जाइए.
  • अब आप होमपेज पर भर्ती सेक्शन में जाकर Common Recruitment examination (cre) लिंक पर क्लिक करिए. 
  • इसके बाद रिलेटेड रिजल्ट पीडीएफ को खोलिए. 
  • अब आप PDF में cntrl+F प्रेश करके रोल नंबर डालिए और सेलेक्शन को देख सकते हैं. 

AIIMS CRE की परीक्षा 25, 26, 27 अगस्त 2025 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था. यह एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी. इसमें एम्स के साथ-साथ केंद्रीय सरकारी संस्थानों के पद भी शामिल हैं. 

