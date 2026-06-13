झारखंड: बंद खदान में कोयला खोदने गए लोग, जहरीली गैस से 4 की दर्दनाक मौत; प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

झारखंड के रामगढ़ जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें चार युवकों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, बंद पड़ी खदान में कोयला खनन के दौरान जहरीली गैस के रिसाव की चपेट में आने से चार लोगों ने दम तोड़ दिया. यह हादसा रामगढ़ जिला और गिद्दी क्षेत्र के रामगढ़ वन क्षेत्र अंतर्गत चपरी-बुमरी इलाके में स्थित हुआ. स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ युवक बंद खदान में कोयला निकालने के लिए नीचे उतरे थे. इसी दौरान खदान के भीतर अचानक जहरीली गैस का रिसाव होने लगा. गैस की चपेट में आने से सभी लोग अचेत हो गए और बाहर नहीं निकल सके.

इलाज के दौरान 2 लोगों ने तोड़ा दम

हादसे की सूचना पर पुलिस, सीसीएल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान चलाया गया. काफी मशक्कत के बाद चारों युवकों को खदान से बाहर निकालकर रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंचाया गया. रामगढ़ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. हरेंद्र कुमार महतो ने बताया कि चार लोगों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि अस्पताल लाए गए चार लोगों में दो की मौत पहले ही हो चुकी थी, जबकि दो अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

मृतकों की पहचान देवा कुमार बेदिया, डब्लू बेदिया, आशीष रजवार और किशोर रवानी के रूप में हुई है. देवा कुमार बेदिया और डब्लू बेदिया अरगड्डा क्षेत्र के छोटकी टोंगी सिरका गांव के रहने वाले थे, जबकि आशीष रजवार और किशोर रवानी सिरका बुध बाजार क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं.

बंद खदानों में प्रवेश न करने की अपील

घटना के बाद सदर अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. परिजन प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं. शवों का तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया. वहीं घटना की सूचना पर रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कृष्ण मुरारी तिर्की और कार्यपालक दंडाधिकारी अंबिका कुमारी भी अस्पताल पहुंचे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बुमरी, चपरी और गिद्दी के आसपास कई बंद खदानें हैं, जहां समय-समय पर अवैध उत्खनन की घटनाएं सामने आती रही हैं. सीसीएल और प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर खदानों में प्रवेश करते हैं, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं. फिलहाल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए लोगों से बंद खदानों में प्रवेश नहीं करने की अपील की है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है. (रामगढ़ से राजेश के इनपुट के साथ)