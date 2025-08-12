विज्ञापन
शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद, VIP के लिए बनाए गए 4 हेलीपैड

कार्यक्रम में वीआईपी लोगों के लिए चार हेलीपैड बनाए गए हैं. तीन हेलीपैड घर के निकट बनाए गए जबकि एक हेलीपैड घर से तीन किलोमीटर दूर बनाया गया है.

शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद, VIP के लिए बनाए गए 4 हेलीपैड
  • अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी
  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल समाज के साथ बैठक कर शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की विधि विधान पर चर्चा की
  • श्राद्ध भोज के लिए पांच पंडालों में पाँच लाख लोगों के बैठने और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है
रांची:

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रामगढ़, नेमरा स्थित पैतृक आवास पहुंचे. यहां उन्होंने स्मृति-शेष पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

यहां आपको बता दें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव के सभी संथाल समाज के लोगों के साथ बैठक कर श्राद्ध कर्म के हर विधि विधान पर चर्चा कर उसका सपरिवार निर्वहन कर रहे हैं. साथ ही श्राद्ध भोज में बनने वाले भोज के बारे में भी लोगों से परामर्श ले रहे हैं.

5 लाख लोगों के लिए श्राद्ध भोज की व्यवस्था

अभी तक 5 लाख लोगों के लिए श्राद्ध भोज की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है. पांच पंडाल में लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी सभी पंडाल के पास ही रसोई घर बनाए गए हैं. शिबू सोरेन के घर के पीछे विशेष अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी.

वीआईपी के लिए खास इंतजाम

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री और विशिष्ट अतिथियों को कैबिनेट सचिवालय निमंत्रण पत्र भेजेगी. वहीं राज्य के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने कार्ड भेजना शुरू कर दिया है. इधर प्रशासन ने नेवरा में दिशोम गुरु के पैतृक घर के 300 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी है. वहां सिर्फ वीआईपी और करीबी लोगों को ही जाने की अनुमति है.

बनाए गए चार हेलीपैड

कार्यक्रम में वीआईपी लोगों के लिए चार हेलीपैड बनाए गए हैं. तीन हेलीपैड घर के निकट बनाए गए जबकि एक हेलीपैड घर से तीन किलोमीटर दूर बनाया गया है. 16 तारीख के संस्कार भोज के दिन वीआईपी के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है. वहीं शिबू सोरेन के आवास से करीब 3 किलोमीटर दूर पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

300 ई-रिक्शा की भी व्यवस्था

VIP को छोड़कर कोई भी गाड़ी कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाएगा. इसके लिए  300 ई रिक्शा की व्यवस्था होगी. वही कार्यक्रम स्थल पर ले जाएगी. नेवरा में श्राद्ध कर्म के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. इसके लिए 9 आईपीएस और 40 डीएसपी को तैनात किया गया है. यह आईपीएस 14 से 16 अगस्त तक तैनात रहेंगे. वहीं 40 डीएसपी 12 से 17 अगस्त तक रहेंगे. पुलिस मुख्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है.

