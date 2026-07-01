जमशेदपुर में करणी सेना नेता की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट, 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू

Rajasthan News: झारखंड के जमशेदपुर में करणी सेना के स्थानीय नेता हिमांशु सिंह की नृशंस हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. शनिवार को हुई इस घटना के बाद अब क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस की कथित लापरवाही और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं.

घटना का संक्षिप्त विवरण

बिष्टुपुर के एक बार में छेड़छाड़ का विरोध करना हिमांशु सिंह के लिए जानलेवा साबित हुआ. आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस ने सुरक्षा का आश्वासन देकर हिमांशु और उनके मित्र को अपनी गाड़ी में बैठाया, लेकिन हमलावरों ने उन्हें गाड़ी से खींचकर चाकू घोंप दिए. इस हमले में हिमांशु ने दम तोड़ दिया, जबकि उनके मित्र की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है.

प्रशासन की सख्ती

मृतक के परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था. 48 घंटे की समयसीमा बीतने और प्रदर्शनों की बढ़ती आशंका को देखते हुए धालभूम के एसडीओ अर्नव मिश्रा ने साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, मानगो और एमजीएम थाना क्षेत्रों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

राजनीतिक घमासान और पुलिस पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीड़ित परिवार से मिलकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि हमलावर आधे घंटे तक हिमांशु पर हमला करते रहे और पुलिस मूकदर्शक बनी रही. भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी जल्द नहीं पकड़े गए तो शुक्रवार को शहर बंद किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है.

मुख्यमंत्री की बड़ी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसांव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को पद से हटा दिया है. साथ ही, घटना के समय मौके पर मौजूद चार पुलिसकर्मियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. झामुमो प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अपराध को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रही है और मुख्यमंत्री स्वयं स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं.

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