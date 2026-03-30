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हजारीबाग: दारोगा की मूंछों पर मारा हाथ, बिना धैर्य खोए पुलिसकर्मी ने पार कराया रामनवमी जुलूस

दारोगा के धैर्य और श्रद्धालुओं के उत्साह व भक्ति से जुड़ी इस तस्वीर के अलावा हजारीबाग के इस जुलूस से हिंसक घटना भी सामने आई. हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में हथियार प्रदर्शन और आपसी झगड़ों में दो लोगों की मौत हो गई है.

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हजारीबाग: दारोगा की मूंछों पर मारा हाथ, बिना धैर्य खोए पुलिसकर्मी ने पार कराया रामनवमी जुलूस
दारोगा की मूंछों पर मारा हाथ

झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी के मौके पर निकलने वाला जुलूस पूरे देशभर में प्रसिद्ध है. मुख्य आकर्षण यहां का भव्य जुलूस नवमी के बजाय दशमी को निकलता है. लगातार 48 घंटे तक चलने वाले इस आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जहां युवा पारंपरिक हथियारों और लाठी-डंडों के साथ अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं. इस बार रामनवमी के जुलूस से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो श्रद्धालुओं की भक्ति, संघर्ष और पुलिसकर्मी के संयम को बता रहा है. 

बिना कुछ किए शांत खड़ा रहा पुलिसकर्मी

दरअसल, जुलूस नियंत्रण के दौरान एक युवक ने जब एक दारोगा की मूंछों पर हाथ फेर दिया तो तो दारोगा पल किसी बड़ी अनहोनी या विवाद का कारण बन सकता था, लेकिन पुलिसकर्मी ने धैर्य का परिचय देते हुए बिना कुछ किए शांत खड़ा रहा.  उसने ने उस क्षण को चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि जनता के उत्साह के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया. गुस्सा करने के बजाय, वे खुद उस उमंग में शामिल होकर नाचते-झूमते हुए जुलूस को पार कराने लगे.

हजारीबाग हिंसा में 2 लोगों की मौत

दारोगा के धैर्य और श्रद्धालुओं के उत्साह व भक्ति से जुड़ी इस तस्वीर के अलावा हजारीबाग के इस जुलूस से हिंसक घटना भी सामने आई. हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में हथियार प्रदर्शन और आपसी झगड़ों में दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं. घायलों का इलाज सदर अस्पताल में के अलावा निजी नर्सिंग होम में किया जा रहा है. घायलों में पांच की स्थिति नाजुक बताई जा रही है जिन्हें सदर अस्पताल ने बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया है.

बता दें कि हजारीबाग की रामनवमी का जुलूस काफी प्रसिद्ध है, जो 36 घंटे तक चलता है. इसे देखने के लिए देश-विदेश से रामभक्त आते हैं. हजारीबाग में शोभा यात्रा और जुलूस अभी जारी है. जुलूस के दौरान अलग-अलग अखाड़ों के बीच विवाद होने की खबरें भी सामने आती रहती हैं. ऐसी ही झड़प इस बार हुई है. 

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