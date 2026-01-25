झारखंड में हाथी के हमले का लाइव वीडियो - गुस्से में कुचलता रहा

- रामगढ़ जिले के गोला गांव में एक किसान पर जंगली हाथी ने अचानक हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया
- हाथी ने किसान को अपनी सूंड से उठाकर पटकने के साथ उसके सीने में अपने दांत घुसा दिए
- घायल किसान रंगटु मुर्मू खेत में फसल की रखवाली कर रहा था तब जंगल से हाथी खेत में घुस आया और हमला कर दिया
झारखंड के रामगढ़ जिले में हाथी का रौद्र रूप देखने को मिला है. एक खेत में हाथी घुस आया और वहां काम कर रहे एक एक किसान को उठा-उठाकर पीटा. हाथी ने किसान को सूंड से उठाकर पटक दिया, उसके सीने में अपने दांत घुसा दिए. घायल हालत में किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. हाथी के हमले का मामला सामने आने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.
ये मामला रामगढ़ के गोला गांव का है, जहां खेत में काम कर रहे एक किसान रंगटु मुर्मू पर जंगली हाथी ने अचानक हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि रंगटु खेत में लगी फसल की रखवाली कर रहे थे, तभी एक हाथी जंगल से निकलकर खेत में आ गया और अचानक हमला कर दिया. रगंटु का खेत जंगल के बीच में है.
हाथी का तांडव! खेत में किसान पर जानलेवा हमला— NDTV India (@ndtvindia) January 25, 2026
झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे एक किसान पर जंगली हाथी ने अचानक हमला कर दिया। हमले में किसान रंगटु मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गया#Jharkhand pic.twitter.com/47rYoI9Cn5
हाथी ने दिखाया अपना रौद्र रूप
गांव वालों ने बताया कि रंगटु अपने खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान हाथी अचानक वहां पहुंच गया. हाथी ने पहले तो उन्हें अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया. इसके बाद अपने लंबे दांत को उसके सीने में घुसा दिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. ग्रामीणों के शोर मचाने पर हाथी जंगल की ओर लौट गया. रंगटु को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
गांव में है डर का माहौल
गांव वालों ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आए दिन हाथी फसलों को नुकसान और घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं. अब ये मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से निगारनी बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है. वहीं, वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जंगल में न जाने की अपील की है.
