पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बंद 12 पर्यटन स्थल फिर खुलेंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्‍हा ने दिया आदेश

पहलगाम क्षेत्र के बैसरन में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने लगभग 50 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया था. अब इनमें से 12 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया गया है.

  • जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले के बाद बंद 12 पर्यटन स्थलों को पुनः खोलने का आदेश दिया.
  • उपराज्यपाल ने सुरक्षा समीक्षा के बाद कश्मीर और जम्मू के बंद पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया.
  • कश्मीर के सात और जम्मू के पांच पर्यटन स्थल 29 सितंबर से पर्यटकों के लिए एक बार फिर खुल जाएंगे.
श्रीनगर:

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बंद किए गए 12 पर्यटन स्थलों को शुक्रवार को फिर से खोलने का आदेश दिया. पहलगाम क्षेत्र के बैसरन में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने लगभग 50 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया था. इस हमले में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे.

सिन्हा ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “आज (शुक्रवार) संयुक्त मुख्यालय बैठक में गहन सुरक्षा समीक्षा और चर्चा के बाद मैंने कश्मीर और जम्मू संभाग में उन पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया, जिन्हें एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था.”

29 सितंबर से फिर से खुलेंगे ये पर्यटन स्‍थल

सिन्हा ने एक अन्य पोस्ट में कहा, “कश्मीर संभाग के सात पर्यटन स्थल अरु घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पादशाही पार्क, कमान पोस्ट और जम्मू संभाग के पांच पर्यटन स्थल कठुआ में दागन टॉप, रामबन, धागर, रियासी के सलाल में शिव गुफा को सोमवार, 29 सितंबर से फिर से खोला जाएगा.”

उपराज्यपाल प्रशासन ने जून महीने में पहलगाम के कुछ हिस्सों सहित 16 पर्यटन स्थलों को खोल दिया था.

कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्‍या कर दी गई थी. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्‍च किया था. इसके तहत पाकिस्‍तान और पाक अधिकृत कश्‍मीर में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था. 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
