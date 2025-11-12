विज्ञापन
विशेष लिंक

कश्मीर में कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के घरों पर छापेमारी की

पिछले चार दिनों के दौरान, जिले के विभिन्न इलाकों में ओजीडब्ल्यू, जेकेएनओपीएस, पूर्व में मुठभेड़ों वाले स्थानों और सक्रिय/मारे गए आतंकवादियों के ठिकानों पर 400 से ज़्यादा घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) चलाए गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
कश्मीर में कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के घरों पर छापेमारी की
  • कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी संगठन के खिलाफ जिले में 200 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की
  • चार दिनों में कुलगाम के विभिन्न इलाकों में 400 से अधिक घेराबंदी और तलाशी अभियानों का संचालन किया गया
  • जेकेएनओपीएस और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लगभग 500 लोगों से पूछताछ कर कई को जेल भेजा गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कुलगाम:

प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, कुलगाम पुलिस ने आज जिले भर में 200 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की. जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों और उनके सहयोगियों के घरों और परिसरों पर ये छापेमारी जमीनी स्तर पर आतंकी तंत्र और उसके समर्थन ढांचे को ध्वस्त करने के निरंतर प्रयासों के तहत की है.

पिछले चार दिनों के दौरान, जिले के विभिन्न इलाकों में ओजीडब्ल्यू, जेकेएनओपीएस, पूर्व में मुठभेड़ों वाले स्थानों और सक्रिय/मारे गए आतंकवादियों के ठिकानों पर 400 से ज़्यादा घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) चलाए गए हैं. इन अभियानों के दौरान जेकेएनओपीएस और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लगभग 500 लोगों से पूछताछ की गई है, जिनमें से कई को निवारक कानूनों के तहत जिला जेल मट्टन, अनंतनाग में स्थानांतरित कर दिया गया है.

छापों के दौरान, आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए, और कई जमात-ए-इस्लामी सदस्यों से पूछताछ की गई और आतंकवाद को सहायता देने वाले नेटवर्क का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया.

कुलगाम पुलिस आतंकवाद और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति पर अडिग है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी तत्व को जिले में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की अनुमति न दी जाए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kulgam Police Raids, Jamaat-e-Islami Crackdown, JeI Banned Organization, Kashmir Terror Network, CASO Operations Kulgam
Get App for Better Experience
Install Now