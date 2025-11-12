कश्मीर में कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के घरों पर छापेमारी की

प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, कुलगाम पुलिस ने आज जिले भर में 200 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की. जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों और उनके सहयोगियों के घरों और परिसरों पर ये छापेमारी जमीनी स्तर पर आतंकी तंत्र और उसके समर्थन ढांचे को ध्वस्त करने के निरंतर प्रयासों के तहत की है.

पिछले चार दिनों के दौरान, जिले के विभिन्न इलाकों में ओजीडब्ल्यू, जेकेएनओपीएस, पूर्व में मुठभेड़ों वाले स्थानों और सक्रिय/मारे गए आतंकवादियों के ठिकानों पर 400 से ज़्यादा घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) चलाए गए हैं. इन अभियानों के दौरान जेकेएनओपीएस और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लगभग 500 लोगों से पूछताछ की गई है, जिनमें से कई को निवारक कानूनों के तहत जिला जेल मट्टन, अनंतनाग में स्थानांतरित कर दिया गया है.

छापों के दौरान, आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए, और कई जमात-ए-इस्लामी सदस्यों से पूछताछ की गई और आतंकवाद को सहायता देने वाले नेटवर्क का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया.

कुलगाम पुलिस आतंकवाद और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति पर अडिग है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी तत्व को जिले में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की अनुमति न दी जाए.