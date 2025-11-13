बारामुला में आतंकी मॉड्यूल पर शिकंजा: 6 OGW थाने लाए गए, 20 बाउंड डाउन, 2 जेल भेजे गए

बारामुला पुलिस ने आतंकी नेटवर्क और कानून तोड़ने वाले तत्वों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है. जिले की सभी पुलिस इकाइयों ने समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी की, संदिग्धों से पूछताछ की और कई को हिरासत में लिया.

इन कार्रवाइयों के दौरान 6 व्यक्तियों को, जो विध्वंसक नेटवर्क से जुड़े पाए गए, पुलिस थानों में लाकर कानूनी कार्रवाई की गई. 22 संपत्तियों की तलाशी ली गई जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) से संबंधित थीं. इनमें से 20 OGWs को बाउंड डाउन किया गया, जबकि 2 व्यक्तियों को हिरासत में जेल भेजा गया.

इसके अलावा, UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत पहले से जमानत पर चल रहे 2 आरोपियों से पूछताछ की गई, जिनमें से एक को कानून के तहत बाउंड डाउन किया गया. पुलिस ने बताया कि 8 जमानतशुदा UAPA आरोपियों की जमानत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनमें से 2 मामलों को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.

जिले में 16 CASO (Cordon and Search Operations) विभिन्न स्थानों पर संचालित किए गए. इस दौरान 292 वाहनों की गहन जांच की गई. साथ ही 5 E&IMCO से जुड़े व्यक्तियों और 2 JEI (जमात-ए-इस्लामी) सहयोगियों की तलाशी लेकर कानूनी अनुपालन सुनिश्चित किया गया. पुलिस ने यह भी बताया कि 2 फरार UAPA आरोपियों को भी तलाश कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार ये समन्वित अभियान संभावित सुरक्षा चुनौतियों को रोकने, विघटनकारी तत्वों को निष्क्रिय करने और जिले में जन-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए गए हैं. बारामुला पुलिस ने यह भी दोहराया कि इस प्रकार की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी ताकि जिले में शांति, स्थिरता और सामुदायिक सौहार्द को बनाए रखा जा सके.