Ground Report: जम्मू में तबाही के बाद आई राहत भरी खबर, नहीं हुई बारिश, खिली रही धूप

जम्मू में तवी नदी ने काफी तबाही मचाई है. सड़कों और पुलों को काफी नुकसान पहुंचा है. कटरा में अर्धकुंवारी मार्ग पर भीषण तबाही हुई, लेकिन लैंडस्लाइड का सिलसिला थमा नहीं है.

  • जम्मू में इस मॉनसून के दौरान विनाशकारी बारिश और बाढ़ आई है जिसने कई जिलों को प्रभावित किया
  • तवी नदी का जलस्तर दो दिन पहले की तुलना में काफी कम हो गया है और नदी का पानी किनारों से पीछे हट गया है
  • कटरा में अर्धकुंवारी मार्ग पर लैंडस्लाइड से सड़क जाम हो गई है, जिससे रियासी जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं
जम्मू में इस बार का मॉनसून ऐसी तबाही लाया जो लोगों ने 50 सालों में नहीं देखी थी. कभी बादल फटा तो कभी ऐसी बारिश आई जो सबकुछ बहा ले गई. कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए. नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कोई भी डर जाए. नदियों के उफान के चलते पुल तक टूट गए. इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है. हालांकि इसी बीच जम्मू के लिए आज सबसे अच्छी खबर ये रही कि पूरे दिन बारिश नहीं हुई और धूप खिली रही. 

वाटर लेवल हुआ कम

साथ में ये भी गुड न्यूज है कि तवी नदी के वेग में भी कमी आई, जिससे वाटर लेवल दो दिन पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है. नदी कल जहां समंदर की तरह का विस्तार लिए हुए थी, आज सिकुड़ी हुई नजर आई. कई जगह बीच में टापू भी बन गए. अब नदी का पानी दोनों किनारे से काफी पीछे हो गया है

अभी लैंडस्लाइड का बना हुआ है खतरा

बता दें कि जम्मू में तवी नदी ने काफी तबाही मचाई है. सड़कों और पुलों को काफी नुकसान पहुंचा है. कटरा में अर्धकुंवारी मार्ग पर भीषण तबाही हुई, लेकिन लैंडस्लाइड का सिलसिला थमा नहीं है. कल शाम को करीब 6.45 पर यात्रा के स्टारटिंग प्वाइंट दर्शन कोटी से करीब 2 किमी दूर बलानी ब्रीज के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से सड़क जाम हो गई. ये सड़क कटरा से रियासी की तरफ जाती है. 

रास्ते खोलने के लिए जेसीबी मशीन लगी

मलबे के कारण सड़क बंद हैं. कटरा से रियासी जाने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पर डायवर्ट किया गया है. जहां मलबा गिरा है वहां से थोड़ी दूरी पर बलानी ब्रिज है. इस ब्रिज से रियासी की तरफ जाया जाता है. रास्ते खोलने के लिए जेसीबी मशीन लगी हुई हैं. इस सड़क के बंद होने से काफी परेशानी हो रही है. रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं.

