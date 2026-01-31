जहां इंसान थर-थर कांप रहा था, वहां इंजीनियरों ने बचाई सैकड़ों बंदरों की जान, तस्वीरें दिल को छू लेंगी

जहां एक ओर जम्मू के पटनीटॉप में हो रही भारी बर्फबारी पर्यटकों के लिए खुशी लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर यहां के बेजुबान जानवरों के लिए यह आफत बन गई है. हाल ही में पटनीटॉप से मानवता की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने सबका दिल जीत लिया है. यहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के इंजीनियरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बर्फ में फंसे सैकड़ों बंदरों को रेस्क्यू किया.

भूख और ठंड से बेहाल थे बेजुबान

घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण हाईवे के आस-पास के इलाकों में कई फीट बर्फ जमा हो गई थी. इस कारण भारी संख्या में बंदर पहाड़ियों और पेड़ों के बीच फंस गए थे. कई दिनों से बर्फ में दबे होने के कारण ये बेजुबान भूखे-प्यासे थे और चलने की स्थिति में भी नहीं थे.

इंजीनियरों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

जैसे ही NHAI के हाईवे इंजीनियर्स को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला. इंजीनियरों ने बताया, कि उन्होंने दोनों तरफ से ट्रैफिक को रुकवाया ताकि बंदर सुरक्षित तरीके से हाईवे पार कर सकें. वीडियो में देखा गया कि कैसे बंदर एक लंबी कतार बनाकर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं.

सिर्फ बचाया ही नहीं, खाना भी खिलाया

रेस्क्यू के बाद इंजीनियर्स की टीम ने इन बंदरों के लिए खाने का भी इंतजाम किया. उन्हें ब्रेड, फल और अन्य खाद्य सामग्री दी गई. टीम के एक सदस्य ने बताया, 'स्नोफॉल की वजह से जानवरों के लिए खाने और रहने का संकट खड़ा हो गया था. हमने पहल की और अब यह हमारी रोज की रूटीन बन गई है कि हम इन तक खाना पहुंचाएं. सोशल मीडिया पर इस नेक कार्य की जमकर सराहना हो रही है. लोग इंजीनियरों की इस टीम को असली हीरो बता रहे हैं.