Zomato को चाहिए चीफ ऑफ स्टाफ, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, उल्टा 20 लाख देने होंगे; अनोखा जॉब ऑफर

ज़ोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल चीफ ऑफ स्टाफ की तलाश (Zomato Chief Of Staff Job Offer) कर रहे हैं. उनको गुणों से भरपूर चीफ ऑफ स्टाफ की तलाश है. उन्होंने इसके लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नौकरी का एक अनोखा विज्ञापन निकाला है. इस विज्ञापन की चर्चा हर तरफ हो रही है. जैसे उम्मीदवार की उनको तलाश हैं, उसमें कौन से गुण होने चाहिए ये भी उन्होंने बताया है.

हालांकि जोमैटो सीईओ ने इस जॉब ऑफर के साथ एक ऐसी शर्त रखी है जिसे सुनते ही कोई भी हिल जाएगा. उनका कहना है कि चुने गए उम्मीदवार को एक साल तक सैलरी नहीं मिलेगी. उल्टा उसे 20 लाख रुपए का भुगतान करना होगा. हालांकि इस दौरान नियुक्त किए गए उम्मीदवार की पसंद की चैरिटी में ज़ोमैटो 50 लाख रुपये का योगदान देगा. नौकरी के दूसरे साल में चीफ ऑफ स्टाफ को सालाना 50 लाख रुपये से ज्यादा सैलरी मिलेगी.

Update: I am looking for a chief of staff for myself. pic.twitter.com/R4XPp3CefJ