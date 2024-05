जानता है तेरा बाप कौन है.... कहानी zomato वाले दीपेंद्र की, जिन पर पिता ही नहीं PM मोदी को भी नाज़ है

तू जानता है तेरा बाप कौन है....ये बात 16 साल पहले एक पिता ने अपने बेटे से कही थी, क्यों कि वह बेटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता था. लेकिन वह इतने साधारण से परिवार से ताल्लुक रखता था कि उसके पिता को इस बात का यकीन ही नहीं था कि उनका बेटा स्टार्टअप की शुरुआत कर भी सकता है. ये कहानी है दीपेंद्र गोयल (Deepinder Goyal) की. जिन्होंने सधारण से बैग्राउंड से ताल्लुक रखने के बाद भी अपने सपनों और हौसले के दम पर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी, जो आज मार्केट कैप के हिसाब से करीब डेढ़ लाख करोड़ की है. ये कंपनी भूखों का पेट भरने का काम कर रही है. ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि फेमस फूड डिलीवरी ऐप zomato है, जो घर के दरवाजे तक खाना पहुंचाने का काम करती है. ये सक्सेस स्टोरी कहानी जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल की है.

दीपेंद्र गोयल ने एक सरकारी कार्यक्रम में साल 2008 के उस दौर को याद किया, जब वह उनके सपने हौसलों की उड़ान भर रहे थे, वह स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता को लगता था कि साधारण बैकग्राउंड होने की वजह से वह यह नहीं कर पाएंगे. उन्होंने बेटे से ये तक कह दिया कि तू जानता है, तेरा बाप कौन है... लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया.

दीपेंद्र गोयल ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार की पहल ने उनके जैसे छोटे शहर के लड़को को जोमैटे जैसा कुछ करने के काबिल बना दिया, जिसकी वजह से आज लाखों लोगों को राजगार मिल रहा है.

जोमैटे के सीईओ दीपेंद्र गोयल की इस स्पीच के वीडियो को केंद्रीय मंत्री हरदीर सिंह पुरी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया. केंद्रीय मंत्री के वीडियो को पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर कर जोमैटो सीईओ की कहानी को इंस्पायरिंग बताया. पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत में किसी का सरनेम मायने नहीं रखता है. जो मायने रखता है, वह कड़ी मेहनत है. आपकी (दीपेंद्र गोयल) की जर्नी बहुत ही प्रेरणादयाक है. इससे देश के अनगिनत युवाओं को उनके उद्यमशीलता के सपने को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. हम स्टार्टअप को फलने-फूलने के लिए सही माहौल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

In today's India, one's surname doesn't matter. What matters is hardwork. Your journey is truly inspiring, @deepigoyal! It motivates countless youngsters to pursue their entrepreneurial dreams. We are committed to providing the right environment for the startups to flourish. https://t.co/E9ccqYyVzv