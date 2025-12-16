विज्ञापन
विशेष लिंक

आग की ऊंची लपटे, धू-धू कर जलती बस, दिल दहला रहा है यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे का यह वीडियो

मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में सात बसों और तीन कारों की भिड़ंत से बड़ा हादसा हुआ. चार लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा घायल हैं. आग की लपटों में धू-धू कर जलती बसों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
आग की ऊंची लपटे, धू-धू कर जलती बस, दिल दहला रहा है यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे का यह वीडियो
  • मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में सात बसें और तीन कारें आपस में टकरा गई
  • टक्कर के बाद कई बसों में आग लग गई, जिससे चार लोगों की जलकर मृत्यु हो गई और 25 से अधिक घायल हुए
  • हादसा मंगलवार सुबह करीब चार बजे हुआ, जिसमें ज्यादातर यात्री बसों में सो रहे थे और अचानक टक्कर हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मथुरा:

मथुरा में सोमवार रात यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी को दहला दिया. घने कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम थी और इसी बीच तेज रफ्तार में दौड़ती सात बसें और तीन कारें आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई वाहनों में आग लग गई. आग की ऊंची लपटें आसमान तक उठती दिखीं और बसों के धू-धू कर जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस भयावह हादसे में चार लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

कैसे हुआ हादसा?

सोमवार देर रात करीब 4 बजे यह दुर्घटना हुई. हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री बसों में सो रहे थे. अचानक हुई जोरदार टक्कर ने सबको झकझोर दिया. टक्कर के बाद बसों में आग लग गई और लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. कई लोग समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन चार लोग आग की लपटों में फंसकर जान गंवा बैठे.

राहत और बचाव अभियान जारी

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ. एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने बताया कि सात बसों और कई कारों की भिड़ंत हुई थी. चार से ज्यादा बसों में आग लग गई थी. घायलों में ज्यादातर की हालत स्थिर है, लेकिन कुछ गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, 25 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे के वीडियो ने बढ़ाई दहशत

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो हादसे की भयावहता को बयां कर रहे हैं. आग की ऊंची लपटें, धू-धू कर जलती बसें और चीख-पुकार का माहौल यह सब देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mathura Accident, Yamuna Expressway Crash
Get App for Better Experience
Install Now