आग की ऊंची लपटे, धू-धू कर जलती बस, दिल दहला रहा है यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे का यह वीडियो

मथुरा में सोमवार रात यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी को दहला दिया. घने कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम थी और इसी बीच तेज रफ्तार में दौड़ती सात बसें और तीन कारें आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई वाहनों में आग लग गई. आग की ऊंची लपटें आसमान तक उठती दिखीं और बसों के धू-धू कर जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस भयावह हादसे में चार लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

— NDTV India (@ndtvindia) December 16, 2025

कैसे हुआ हादसा?

सोमवार देर रात करीब 4 बजे यह दुर्घटना हुई. हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री बसों में सो रहे थे. अचानक हुई जोरदार टक्कर ने सबको झकझोर दिया. टक्कर के बाद बसों में आग लग गई और लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे. कई लोग समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन चार लोग आग की लपटों में फंसकर जान गंवा बैठे.

राहत और बचाव अभियान जारी

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ. एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने बताया कि सात बसों और कई कारों की भिड़ंत हुई थी. चार से ज्यादा बसों में आग लग गई थी. घायलों में ज्यादातर की हालत स्थिर है, लेकिन कुछ गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, 25 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे के वीडियो ने बढ़ाई दहशत

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो हादसे की भयावहता को बयां कर रहे हैं. आग की ऊंची लपटें, धू-धू कर जलती बसें और चीख-पुकार का माहौल यह सब देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं.