50 हाथियों जितना 2 लाख किलो वजन... चर्चा में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, महाबलीपुरम से लाया जा रहा बिहार

World Largest Shivling in Virat Ramayan Mandir: दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा. राम मंदिर की तर्ज पर बन रहे इस मंदिर में रामायण की पूरी कहानी दिखाई जाएगी. ये सबसे विशाल शिवलिंग वहीं लाया जा रहा है.

World Largest Shivling
पटना:

विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग (World Tallest Shivling) कहां है और ये किस मंदिर में स्थापित होने वाला है. आखिर इस शिवलिंग कि इन दिनों इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो आइए जानते हैं.. ये शिवलिंग 2 लाख 10 हजार किलो वजनी है और एक ही पत्थर से गढ़ा गया है. दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग (World Largest Shivling) तमिलनाडु से 2316 किलोमीटर बिहार के जानकीनगर में 96 चक्के वाले विशेष ट्रक से लाया जा रहा है. तमिलनाडु के महाबलीपुरम जिले से ये  33 फीट ऊंचा यानी करीब तीन मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा शिवलिंग तैयार किया है, जो 2300 किलोमीटर दूर बिहार के चंपारण जिले में लाया जा रहा है. चंपारण में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में ये शिवलिंग स्थापित किया जाएगा.

विराट रामायण मंदिर की शोभा बनेगा

ये मंदिर रामायण काल (Virat Ramayan Mandir) की पूरी कहानी को दिखाएगा. ग्रेनाइट पत्थर से बना ये शिवलिंग दुनिया में किसी एक पत्थर को काटकर बनाया गया एकमात्र शिवलिंग है.इस विशालकाय शिवलिंग को मंत्रोच्चार के बीच ट्रक ट्रॉलर के जरिये बिहार रवाना किया गया है. ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा के रास्ते से गुजरते हुए बिहार पहुंचेगा. इस शिवलिंग के लिए रास्ते में कई सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है.पुलों को मजबूत किया गया है, ताकि ये बोझ सह सकें. 

  • 33 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग
  • 2 लाख 10 हजार किलोग्राम वजनी ये शिवलिंग
  • एक ही पत्थर से काटकर तराशा गया ये शिवलिंग
  • महाबलीपुरम से 2300 किमी दूर चंपारण लाया गया
  • 123 एकड़ में बन रहा है विराट रामायण मंदिर
  • 4 राज्यों से होते हुए बिहार पहुंचेगा ये शिवलिंग

10 साल की मेहनत से बना शिवलिंग

ये शिवलिंग विनायक वेंकटरमण की कंपनी ने 10 साल की अथक मेहनत से तैयार किया है. इसे बनाने में करीब 3 करोड़ रुपये खर्च आया है.महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में ये विशालकाय शिवलिंग वास्तुकार लोकनाथ ने कड़ी मेहनत से तैयार किया.इसे बिहार पहुंचने में 20 से 25 दिन लग सकते हैं. 2026 में जनवरी के अंत में या फरवरी में शुभ तिथि को ये मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा. 

monolithic shivling

monolithic shivling

  • 1008 छोटे छोटे शिवलिंग इस विशाल शिवलिंग के निचले हिस्से में 
  • 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है 96 टायरों वाला ट्रक, जिसमें शिवलिंग रखा है
  • 45 से 60 दिन लग सकते हैं इस शिवलिंग को बिहार तक पहुंचने में 

कहां बन रहा विराट रामायण मंदिर

बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण महावीर मंदिर ट्रस्ट समिति करा रही है. मुख्य मंदिर 1080 फीट लंबाई और 540 फीट चौड़ाई में है.इसमें कुल 18 शिखर के साथ 22 और मंदिर होंगे. मंदिर के शिखर की ऊंचाई 270 फीट रखी गई है. जून 2023 में शिलान्यास के साथ ही दुनिया का ये सबसे बड़ा मंदिर तेजी से पूरा कराया जा रहा है.

Virat Ramayan Mandir

Virat Ramayan Mandir

पूर्वी चंपारण जिले के जानकीनगर के कैथवलिया गांव में ये मंदिर बन रहा है, जो पटना से 120 किलोमीटर है. मंदिर में 4 बड़े आश्रम होंगे. ये विराट रामायण मंदिर आचार्य किशोर कुणाल की महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है.महावीर मंदिर स्थान न्यास समिति के सचिव  का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा. ये अयोध्या राम मंदिर से तीन गुना बड़ा और दुनिया के सबसे ऊंचे अंकोरवाट मंदिर से भी ऊंचा होगा. 

World Largest Temple, World Largest Shivling, Virat Ramayan Mandir
