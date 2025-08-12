विज्ञापन
विशेष लिंक

मां के साथ छोटू हाथी की छपाक छई, यह वीडियो आपका दिन बना देगा

भारत में इन्हें भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है और इस वजह से इन्हें पूजनीय स्थान भी दिया जाता है. ये केवल ताकत और बुद्धिमता के प्रतीक ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं को भी दर्शाते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मां के साथ छोटू हाथी की छपाक छई, यह वीडियो आपका दिन बना देगा
  • विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है ताकि हाथियों की घटती संख्या पर जागरूकता फैलाई जा सके
  • साल दो हजार बारह में विश्व हाथी दिवस की पहल की गई थी एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की सुरक्षा के लिए
  • भारत में हाथियों को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है और इन्हें पूजनीय स्थान दिया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है. बता दें कि साल 2012 में इस पहल को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी दोनों जगह हाथियों की घटती संख्या और उनकी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना था. यहां आपको ये भी बता दें कि हाथियों और इंसान का प्रेम का रिश्ता बहुत पुराना है और उन्हें बेहद समझदार जानवरों में से एक माना जाता है. 

इतना ही नहीं भारत में इन्हें भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है और इस वजह से इन्हें पूजनीय स्थान भी दिया जाता है. ये केवल ताकत और बुद्धिमता के प्रतीक ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं को भी दर्शाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मां और छोटू हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में छोटू हाथी पहली बार पानी के जादू से रूबरू हो रहा है और इस दौरान उसकी मां उसको देख रही है और उसका ध्यान भी रख रही है.

यह वीडियो इतना प्यारा है कि आपका भी दिन बन जाएगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
World Elephant Day, Elephant Conservation, Asian Elephants, African Elephants, Elephant Population Decline, Elephant Awareness
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com