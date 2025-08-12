मां के साथ छोटू हाथी की छपाक छई, यह वीडियो आपका दिन बना देगा

हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है. बता दें कि साल 2012 में इस पहल को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी दोनों जगह हाथियों की घटती संख्या और उनकी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना था. यहां आपको ये भी बता दें कि हाथियों और इंसान का प्रेम का रिश्ता बहुत पुराना है और उन्हें बेहद समझदार जानवरों में से एक माना जाता है.

इतना ही नहीं भारत में इन्हें भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है और इस वजह से इन्हें पूजनीय स्थान भी दिया जाता है. ये केवल ताकत और बुद्धिमता के प्रतीक ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भावनाओं को भी दर्शाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मां और छोटू हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में छोटू हाथी पहली बार पानी के जादू से रूबरू हो रहा है और इस दौरान उसकी मां उसको देख रही है और उसका ध्यान भी रख रही है.

Step by step- trunk to trunk, the Cute baby discovers the magic of water under Mamas watch….

Every drop of water is a drop of hope.Let's make sure this moment never disappears. RT for a future where elephants roam free.#world elephant day. pic.twitter.com/3GUsvabCN0 — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) August 12, 2025

यह वीडियो इतना प्यारा है कि आपका भी दिन बन जाएगा.