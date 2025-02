आंध्र प्रदेश में महिलाओं को वर्क फ्रॉर्म होम की मिलेगी सुविधा, जानें क्या है सीएम नायडू का प्लान

आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला दिवस से पहले कामकाजी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने वर्क फ्रॉम होम की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला कार्यक्षेत्र में महिलाओं की प्रोडक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा. उन्होंने लिखा कि कोविड 19 महामारी के दौरान काम करने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है. टेक्नोलॉजी के कारण वर्क फ्रॉम होम करना आसान हुआ है. रिमोट वर्क, कोवर्किंग स्पेस (CWS) और नेबरहुड वर्कस्पेस (NWS) जैसी व्यवस्थाएं बिजनेस और काम करने वाले लोगों के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो गया, इससे काम की उत्पादकता भी बढ़ेगी.

Andhra Pradesh is planning "Work From Home" in a big way, especially for women.



