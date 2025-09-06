लाइब्रेरी बेचकर पत्नी को पढ़ाया, पुलिस में लगी नौकरी तो पति को छोड़ा, पलवल में ज्योति मौर्या जैसा मामला

हरियाणा के पलवल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित SDM ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के केस जैसा है. एक पति ने अपनी पत्नी पर धोखा देने और शादीशुदा होने की बात छिपाकर दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने का आरोप लगाया है.

लाइब्रेरी में मुलाकात और प्यार की शुरुआत

26 साल के पीतम, जो पलवल के बड़ौली गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने साल 2021 में एक लाइब्रेरी शुरू की थी ताकि युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकें. इसी लाइब्रेरी में उनकी मुलाकात राजीव नगर की एक लड़की से हुई. धीरे-धीरे दोनों में प्यार हुआ और वे एक-दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो गए. पीतम ने अपने परिवार को भी इस रिश्ते के बारे में बताया.

पत्नी की पढ़ाई के लिए बेच दी लाइब्रेरी

4 जनवरी 2023 को उन्होंने बल्लभगढ़ के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. शादी के बाद वे एक फ्लैट में रहने लगे. इसी दौरान उनकी पत्नी ने दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन किया. पीतम ने बताया कि अपनी पत्नी की पढ़ाई और तैयारी के खर्चों को उठाने के लिए उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा. इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बेच दी और अपनी कुछ जमीन का हिस्सा भी बेच दिया. उन्होंने अपनी पत्नी की लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट दोनों में मदद की. फरवरी 2024 में उनकी पत्नी को दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया.

'ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मायके चली गईं'

पीतम का आरोप है कि उनकी पत्नी ने वेरिफिकेशन के दौरान खुद को अविवाहित बताया, जबकि वे शादीशुदा थे. उन्हें इस बात का पता बाद में चला. फरवरी 2025 में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी पत्नी सीधे अपने मायके चली गईं और उन्होंने पीतम से कोई संपर्क नहीं किया. जब पीतम अपनी पत्नी को लेने उनके घर गए, तो उनके ससुराल वालों ने सामाजिक तौर पर शादी न होने का हवाला देकर बेटी को साथ भेजने से इनकार कर दिया. उनकी पत्नी ने भी उनके साथ रहने से साफ मना कर दिया.

पीतम ने इस धोखे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि उनकी पत्नी तलाक के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं और उन्हें धमकी भी दे रही हैं. पीतम ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की है कि उनकी पत्नी ने नौकरी पाने के लिए शादी की जानकारी छिपाई है.

पीतम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सेक्शन 9 के तहत याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई फरवरी 2026 में होगी. इस घटना ने एक बार फिर से रिश्तों में विश्वासघात और धोखे के मामलों को उजागर किया है, जो समाज में एक गंभीर समस्या बन रहे हैं.